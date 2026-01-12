Την ανάγκη για ουσιαστική και οργανική διασύνδεση των ξένων επιχειρήσεων με την κυπριακή οικονομία και κοινωνία υπογράμμισε τη Δευτέρα ενώπιον της Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο πρόεδρος του Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου (ΔΣΚ), Μιχάλης Περσιάνης, προειδοποιώντας για υπαρκτό κίνδυνο σοβαρής εκροής επενδύσεων.

Μιλώντας στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΔΣΚ για το 2026, ο κ. Περσιάνης ανέφερε ότι η διασύνδεση αυτή είναι απαραίτητη ώστε τα οφέλη των άμεσων ξένων επενδύσεων να παραμένουν στην Κύπρο και να μην περιορίζονται σε πρόσκαιρη οικονομική δραστηριότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ο πρόεδρος του ΔΣΚ ανέφερε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης και οι εξαγωγές καθοδηγούνται κυρίως από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες είναι «σχεδόν αποκλειστικά αλλοδαπώς ελεγχόμενες».

Ασθενής αύξηση μισθών και ανισότητες

Ο κ. Περσιάνης σημείωσε ότι, με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, η αύξηση του μεριδίου των μισθών την περίοδο 2018–2023 ανήλθε μόλις στο 1,7%, έναντι 3,7% που προκύπτει από το ΑΕΠ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή μη ικανοποιητική. Όπως είπε, η αύξηση αυτή είναι χαμηλότερη από όσο φαίνεται και κατανέμεται με μεγαλύτερη ανισότητα, καθώς «όσο υψηλότεροι είναι οι μέσοι μισθοί σε έναν τομέα, τόσο ταχύτερα αυξάνονται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα αυτή συνδέεται με την απουσία στρατηγικής διαχείρισης των άμεσων ξένων επενδύσεων. «Η λύση είναι η οργανική διασύνδεση των επιχειρήσεων με την κυπριακή οικονομία», ανέφερε, παραπέμποντας στο ιρλανδικό μοντέλο ως επιτυχημένο παράδειγμα.

Κινητικότητα επενδύσεων και πόλεμος στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος του ΔΣΚ έκανε λόγο για απότομη αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων με χαμηλές κεφαλαιακές δαπάνες και υψηλή κινητικότητα, οι οποίες –όπως είπε– δεν έχουν τύχει της αναγκαίας διαχείρισης ώστε να ενσωματωθούν στην τοπική οικονομία. Τόνισε ότι για την εγκατάσταση πολλών τέτοιων εταιρειών στην Κύπρο συνέβαλε ο πόλεμος στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι θα ήταν στρατηγική ευκαιρία αν μετά το τέλος του πολέμου πειστούν να παραμείνουν και να επεκταθούν.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, θα μπορούσε να προκύψει ακόμη και άμεση ξένη επένδυση από την Κύπρο προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εγχώριες επενδύσεις στο εξωτερικό, χωρίς εγκατάλειψη της Κύπρου ως έδρας.

Χρέος προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αύξηση του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Περσιάνης ανέφερε ότι η πρακτική αυτή υφίσταται από την ίδρυση του Ταμείου, με ρυθμό αύξησης περίπου €1 δισ. ετησίως. Όπως είπε, δεν παραβιάζεται κάποιος κανόνας, ωστόσο δημιουργείται τεράστιο ενεργητικό στο Ταμείο και αντίστοιχο παθητικό στην Κεντρική Κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα δημοσιονομικό πρόβλημα.

Τόνισε ότι η χρηματοδότηση της Κυβέρνησης από τα πλεονάσματα του Ταμείου αποκρύπτει το γεγονός ότι η Κεντρική Κυβέρνηση παραμένει ελλειμματική για την περίοδο 2026–2028, επισημαίνοντας ότι τα κονδύλια αυτά δεν κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, στερώντας από την κοινωνία δημιουργικό όφελος.

Προϋπολογισμός ΔΣΚ 2026

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΚ για το 2026 ανέρχεται σε €944.263. Όπως εξηγήθηκε, περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη για αναδρομικές επιστροφές μισθού αποσπασμένου λειτουργού, δαπάνες που σχετίζονται με τη διοργάνωση θεματικού συνεδρίου στο πλαίσιο της Προεδρίας, καθώς και το φιλοδώρημα του Προέδρου, του οποίου η θητεία λήγει εντός του έτους.

ΚΥΠΕ