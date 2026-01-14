Μπορεί να αυξάνονται οι χώρες που εντάσσονται στην Ευρωζώνη, όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία που έγινε μέλος την 1η Ιανουαρίου 2026, αφήνοντας το εθνικό της νόμισμα λεβ και εντασσόμενη στο ευρώ, όμως οι απόψεις μεταξύ των πολιτών ανά κράτος μέλος της Ευρωζώνης διίστανται μετά από περίπου 20 χρόνια κατά πόσο το κοινό νόμισμα είναι κάτι καλό για την ζωή τους.

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο 2025, έδειξε ότι κάποιες χώρες στηρίζουν με ένταση το ευρωπαϊκό νόμισμα, άλλες είναι χλιαρές και άλλες εκφράζουν επιφυλάξεις.

Το ευρώ εισήχθη στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ως λογιστικό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 1999. Μετά από μια μεταβατική περίοδο τριών ετών, κατά την οποία το ευρώ ήταν το επίσημο νόμισμα αλλά υπήρχε μόνο ως «λογιστικό χρήμα», τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ υιοθετήθηκαν και έγιναν το επίσημο νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2002 σε 12 κράτη μέλη. Η Σλοβενία ​​εντάχθηκε το 2007, ακολουθούμενη από την Κύπρο και τη Μάλτα το 2008, τη Σλοβακία το 2009, την Εσθονία το 2011, τη Λετονία το 2014, τη Λιθουανία το 2015 και την Κροατία το 2023.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου -πραγματοποιήθηκε μεταξύ 18.676 συνεντεύξεων μέσω τηλεφώνου (σταθερό και κινητό)- στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης το ποσοστό που λέει ότι το ευρώ είναι κάτι καλό για τη χώρα τους είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που δηλώνει το αντίθετο.

Παρ’ όλα αυτά, με εξαίρεση την Κροατία, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης πιστεύει ότι η ύπαρξη του ευρώ είναι κάτι καλό για τη χώρα τους και κυμαίνεται από 60% στην Κύπρο έως 87% στη Φινλανδία.

Αν δούμε πώς σκέπτονται οι Κύπριοι 17 χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ στην καθημερινή ζωή του, διαπιστώνουμε ότι μόνο το 60% των ερωτηθέντων βλέπει κάτι καλό από το ευρώ, 29% βλέπει κάτι κακό, 9% δεν μπορεί να αποφασίσει και 2% δεν απάντησε.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κύπρος με βάση τις απαντήσεις βρίσκεται προτελευταία στην κατάταξη πίσω από την Κροατία ως προς τις θετικές γνώμες για το ευρώ. Η υποστήριξη για το ευρωπαϊκό νόμισμα είναι η υψηλότερη στη Φινλανδία (91%), τη Λιθουανία (85%), τη Σλοβενία (85%), τη Σλοβακία (85%), Ιρλανδία (81%), Γερμανία (80%).

Υπάρχει και η άλλη πλευρά των κρατών, αυτά που οι πολίτες τους δεν είναι τόσο φιλικοί με το ευρώ. Στην Κροατία, αν και είναι από τα νεότερα μέλη της Ευρωζώνης (2023), μόνο το 38% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι το ευρώ είναι καλό για τη χώρα τους, ποσοστό που έχει μειωθεί κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες από το 2024. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες στην Κροατία δηλώνουν ότι η εισαγωγή του ευρώ επηρέασε αρνητικά τις τιμές κατά τη μεταβατική περίοδο. Η υποστήριξη έχει επίσης μειωθεί σημαντικά στην Εσθονία και το Βέλγιο, κατά 6 και 5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Τι λένε για κέρματα και σύγκριση τιμών

Σύμφωνα με την έρευνα, λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του 1 και 2 σεντ στην Ισπανία (43%) και στην Ελλάδα (47%). Στις υπόλοιπες χώρες, αυτό το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 50% στην Κύπρο και 85% στην Ιταλία.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, το ποσοστό των ερωτηθέντων που τάσσονται υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του 1 και 2 σεντ έχει μειωθεί στο Βέλγιο (- 6 ποσοστιαίες μονάδες, σε60%), ενώ έχει αυξηθεί στη Λιθουανία (+9 ποσοστιαίες μονάδες, σε 78%) και στην Εσθονία (+5 ποσοστιαίες μονάδες, σε 78%).

Περίπου οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης ότι το ευρώ διευκόλυνε τη σύγκριση τιμών και την πραγματοποίηση αγορών σε διάφορες χώρες. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες στην ΕΕ (48%) πιστεύουν ότι το ευρώ έχει μειώσει τις τραπεζικές χρεώσεις όταν ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ενώ το 32% πιστεύει ότι το νόμισμα δεν είχε καμία επίπτωση στις χρεώσεις αυτές.