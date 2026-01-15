Τις περιοχές που λειτουργούν ως «μαγνήτες» της κυπριακής αγοράς ακινήτων και διαμορφώνουν το επενδυτικό τοπίο χαρτογραφεί η πιο πρόσφατη ανάλυση της Landbank Analytics. Τα στοιχεία, που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, σκιαγραφούν μια αγορά πολλών ταχυτήτων, όπου η Λεμεσός κυριαρχεί σε αξία συναλλαγών, η Πάφος καταγράφει τις υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης, ενώ Λάρνακα και Λευκωσία πρωταγωνιστούν σε όγκο πράξεων, προσελκύοντας κυρίως αγοραστές μεσαίου προϋπολογισμού.

Λεμεσός: Η ατμομηχανή της αγοράς ακινήτων

Η επαρχία Λεμεσού επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ηγέτιδα της κυπριακής αγοράς, με τρεις περιοχές να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες Παγκύπρια. Συνολικά, οι πωλήσεις ξεπερνούν τα €737 εκατ.

Η Γερμασόγεια καταγράφει την πρώτη θέση με πωλήσεις €351,5 εκατ. και μέση τιμή €583.905, αποτελώντας πόλο έλξης για επενδύσεις υψηλής αξίας. Ακολουθεί ο Δήμος Λεμεσού με €274 εκατ., ενώ η περιοχή του Κουρίου συνεισφέρει επιπλέον €111,7 εκατ., καταλαμβάνοντας την έκτη θέση Παγκύπρια. Οι τρεις περιοχές συγκεντρώνουν περίπου 1.600 συναλλαγές, συνδυάζοντας υψηλές τιμές και ισχυρό όγκο πράξεων.

Πάφος: Εστία πολυτελών και premium ακινήτων

Η επαρχία Πάφου αναδεικνύεται σε κατεξοχήν προορισμό για πολυτελή ακίνητα, με τρεις περιοχές στην κορυφαία δεκάδα. Η περιοχή πέριξ του Ακάμα, αν και έβδομη σε συνολική αξία (€88,5 εκατ.), είναι η ακριβότερη Παγκύπρια, με μέση τιμή πώλησης άνω των €646.000, ξεπερνώντας ακόμη και τη Γερμασόγεια.

Ο Δήμος Πάφου καταγράφει πωλήσεις €124,6 εκατ. (5η θέση), ενώ η Γεροσκήπου ακολουθεί με σχεδόν €78 εκατ.. Και στις τρεις περιπτώσεις, η μέση τιμή πώλησης υπερβαίνει τις €420.000, στοιχείο που υπογραμμίζει την ποιότητα και το premium προφίλ του προσφερόμενου προϊόντος.

Λάρνακα: Πρωταθλήτρια στον όγκο συναλλαγών

Η επαρχία Λάρνακας καταγράφει τη μεγαλύτερη κινητικότητα το δεκάμηνο του 2025. Ο Δήμος Λάρνακας παρουσιάζει τον υψηλότερο αριθμό πωλήσεων Παγκύπρια, με 927 πράξεις συνολικής αξίας €207,2 εκατ.

Μαζί με την Αραδίππου, που βρίσκεται στην ένατη θέση με 394 συναλλαγές αξίας €77,9 εκατ., η επαρχία προσελκύει αγοραστές που αναζητούν πιο προσιτές επιλογές, καθώς η μέση τιμή κυμαίνεται γύρω στις €200.000 – €220.000.

Λευκωσία: Σταθερός πυλώνας για τη μεσαία τάξη

Η επαρχία Λευκωσίας διατηρεί τον ρόλο της ως βάση της εγχώριας ζήτησης, με δύο περιοχές στη λίστα των κορυφαίων Παγκύπρια και συνολικές πωλήσεις κοντά στα €207 εκατ.

Ο Δήμος Λευκωσίας κατατάσσεται τέταρτος, με 624 συναλλαγές αξίας €130 εκατ., ενώ η Λακατάμεια συμπληρώνει τη δεκάδα, προσφέροντας την πιο ανταγωνιστική μέση τιμή των κορυφαίων περιοχών (€195.000). Η επαρχία χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, υψηλή εμπορευσιμότητα και προσανατολισμό στις στεγαστικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Χριστοφορίδης: Αγορά πολλών ταχυτήτων με πραγματικό βάθος

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, ανέφερε ότι η ανάλυση αναδεικνύει την πολυμορφία της κυπριακής αγοράς ακινήτων και αποκαλύπτει το πραγματικό της βάθος.

Όπως σημείωσε, περιοχές όπως η Λεμεσός και ο Ακάμας λειτουργούν ως μαγνήτες κεφαλαίων υψηλής εισοδηματικής στάθμης, διατηρώντας τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η Λάρνακα και η Λευκωσία αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά τους μέσω του μεγάλου όγκου συναλλαγών, καλύπτοντας τη σταθερή ζήτηση για προσιτή στέγη.