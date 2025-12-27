Θα αυξηθούν, θα μειωθούν ή θα μείνουν σταθερές οι τιμές των ακινήτων το 2026 είναι ερώτημα που απασχολεί όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν διαμέρισμα ή σπίτι, ακόμη και για αυτούς που θέλουν να πωλήσουν και πρέπει να δούνε ποια θα είναι η κατεύθυνση. Οι τιμές ακινήτων στην Κύπρο ποικίλουν σημαντικά ανά πόλη, με τη Λεμεσό να έχει τις υψηλότερες τιμές (π.χ. €5.553 τ.μ. για διαμερίσματα), ενώ η Πάφος, η Λάρνακα και η Λευκωσία ακολουθούν με χαμηλότερες τιμές (π.χ. Λευκωσία €2.939 τ.μ. διαμερίσματα).

Γενικά, οι τιμές των διαμερισμάτων είναι υψηλότερες από τα σπίτια σε όλες τις περιοχές, με τις τιμές να κυμαίνονται από δεκάδες χιλιάδες ευρώ για παλαιότερα ακίνητα μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες για νεότερα και μεγαλύτερα, ανάλογα με την περιοχή και την κατάσταση. Το θέμα κόστος στέγης είναι δεν είναι κυπριακό πρόβλημα, αλλά ευρωπαϊκό. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη στεγαστική κρίση (με τις τιμές να ανεβαίνουν κατά 60% από το 2013), παρουσίασε το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο για την προσιτή στέγη, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της προσφοράς, ενσωματώνοντας αναθεωρήσεις κανόνων και προτάσεις για τη δημιουργία περισσότερων σπιτιών, με νομοθετική πρόταση να αναμένεται σύντομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 60% στην ΕΕ μεταξύ 2013 και 2024, με ρυθμούς σαφώς υψηλότερους από την αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, ενώ τα μέσα ενοίκια κατέγραψαν άνοδο άνω του 20%. Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις στην προσφορά κατοικιών μειώνονται συστηματικά την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί περισσότερα από δύο εκατομμύρια κατοικίες ετησίως, έναντι περίπου 1,6 εκατομμυρίων που κατασκευάζονται σήμερα. Αυτό σημαίνει ονομαστική προσθήκη περίπου 650.000 νέων κατοικιών κάθε χρόνο, με το ετήσιο κόστος να υπολογίζεται στα €150 δισ.

Το βασικό όμως ερώτημα είναι τι θα γίνει στην Κύπρο και τι ενδείξεις υπάρχουν από τα στοιχεία που δημοσιεύονται. Η Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία έκθεση για το δείκτη τιμών ακινήτων, αναφέρει ότι οι δείκτες της αγοράς ακινήτων συνεχίζουν να αποτυπώνουν τις θετικές εξελίξεις στη ζήτηση και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025.