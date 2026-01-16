Στην πρώτη δεκάδα με τις υψηλότερες λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται η Κύπρος.

Η όχι και τόσο κολακευτική θέση της χώρας προκύπτει μετά και από τα στοιχεία που εξέδωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την εξέλιξη στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όσον αφορά στις χώρες της Ε.Ε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία της ΕΕ, η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Κύπρο διαμορφώθηκε στα 309,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα (30,9 σεντ την κιλοβατώρα, στον τελικό καταναλωτή) κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 10η πιο ακριβή θέση, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος των χωρών της ΕΕ διαμορφώθηκε στα 246 ευρώ ανά μεγαβατώρα (24,6 σεντ την κιλοβατώρα). Η ακριβότερη χώρα κατά την υπό αναφορά χρονική περίοδο ήταν η Γερμανία με 399,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ φθηνότερη χώρα ήταν η Ουγγαρία με 91,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τιμή που κατατάσσει τη χώρα στη 19η θέση, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, οι τιμές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στις πρωτεύουσες της ΕΕ αυξήθηκαν οριακά κατά 3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (μέσος όρος 246 €/MWh). Αυτό, καθώς αυξήθηκαν τόσο οι φόροι, όσο και το κόστος δικτύου. Επιπλέον, υπήρξε σημαντική διακύμανση μεταξύ των κρατών μελών, με πολλές χώρες να παρουσιάζουν διψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις (π.χ. Αυστρία, Λουξεμβούργο, Πολωνία) και άλλες να παρουσιάζουν μεγάλες μειώσεις στις τιμές λιανικής λόγω του χαμηλότερου κόστους ενέργειας (π.χ. Σλοβενία, Εσθονία, Γαλλία).

Σταθερή η κατανάλωση

Πέραν των πιο πάνω, προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στην ανάλυση της ΕΕ. Μεταξύ αυτών, σημειώνεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ παρέμεινε σταθερή (0,4%) σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Σε εθνικό επίπεδο, δεκαεπτά κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι υπόλοιπες χώρες παρέμειναν στάσιμες ή παρουσίασαν μείωση.

Τα επίπεδα ζήτησης για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν ακόμη κάτω από τον μέσο όρο πριν από την κρίση (-6%, σε σύγκριση με το εύρος του 2015-2019). Πρόσθετα, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέμεινε σταθερό στο 52% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (ίδιο με το δεύτερο τρίμηνο του 2024), ενώ το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε ελαφρώς στο 25% (από 24% το δεύτερο τρίμηνο του 2024).

Τα ηλεκτρικά οχήματα

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι πάνω από 720 χιλιάδες νέα ηλεκτρικά οχήματα (EV) πωλήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στον τομέα των επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό μεταφράζεται σε μερίδιο 23% των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων της ΕΕ, το οποίο είναι χαμηλότερο από το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα (57%), αλλά περισσότερο από δύο φορές το μερίδιο αγοράς που καταγράφηκε στις ΗΠΑ (10%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων νέων ηλεκτρικών οχημάτων καταγράφηκε στη Σουηδία, όπου το 62% όλων των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν ηλεκτρικά. Η Σουηδία, καθώς και η Δανία (60%), η Φινλανδία (54%) και η Ολλανδία (52%) ήταν μεταξύ των αγορών όπου περισσότερα από τα μισά από όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά με μπαταρία ή υβριδικά οχήματα Plug-in.

Προ ημερών η κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία είχε εκδώσει τα τελευταία στοιχεία αναφορικά με την αγορά οχημάτων στη χώρα μας. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 6,2% και έφτασαν τις 40.778, σε σύγκριση με 38.410 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε στο 42,0% (από 48,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,3% το 2024 σε 8,9% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 4,0% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 37,1% σε 44,3%).