Δημοκρατικοί γερουσιαστές κατηγόρησαν τη Δευτέρα την προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επιταχύνει την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (data centers) και τις επιθέσεις του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ.

Οι τιμές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 6% έως τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας.

Το CNBC έγραψε πως ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ από το Κονέκτικατ, ο σοσιαλιστής γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ και άλλοι απαίτησαν από τον Λευκό Οίκο και το Υπουργείο Εμπορίου να περιγράψουν λεπτομερώς τις ενέργειες που έχουν λάβει για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τον αντίκτυπο των τεράστιων κέντρων δεδομένων και της υπερακατανάλωσης ηλεκτρισμού, σε επιστολή που έστειλαν τη Δευτέρα.

Οι ψηφοφόροι αισθάνονται ολοένα και περισσότερο την πίεση των αυξανόμενων τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι Δημοκρατικοί Μίκι Σέριλ και Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ διεξήγαγαν εκστρατεία με επίκεντρο τις τιμές ηλεκτρισμού στις εκλογές για τους κυβερνήτες του Νιου Τζέρσεϊ και της Βιρτζίνια, τις οποίες κέρδισαν με σαρωτική νίκη την περασμένη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση Τραμπ «έχει ήδη αποτύχει να αποτρέψει αυτά τα νέα κέντρα δεδομένων από το να αυξήσουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μιας απότομης αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής», έγραψαν οι γερουσιαστές. Κατηγόρησαν τον Λευκό Οίκο ότι επιδείνωσε το πρόβλημα αντιτιθέμενος στην επέκταση της (φθηνότερης) ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Ο Μπάιντεν και οι ΑΠΕ

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν και τις πολιτικές της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «κήρυξε κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης για να ανατρέψει τέσσερα χρόνια καταστροφικών πολιτικών του Μπάιντεν, να επιταχύνει έργα μεγάλης κλίμακας υποδομών δικτύου και να επιταχύνει την επέκταση της παραγωγής άνθρακα, φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι τα σχέδια τεχνητής νοημοσύνης του τεχνολογικού τομέα έχουν διογκωθεί σε μέγεθος. OpenAI και Nvidia, για παράδειγμα, κατέληξαν σε συμφωνία τον Σεπτέμβριο για την κατασκευή κέντρων δεδομένων ισχύος 10 γιγαβάτ για την εκπαίδευση και την εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ισοδυναμεί με την κορύφωση της βασικής καλοκαιρινής ζήτησης ηλεκτρισμού στη Νέα Υόρκη το 2024.

Η κλίμακα αυτών των σχεδίων έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη ενέργεια για την κάλυψη της ζήτησης και ποιος θα πληρώσει για τη νέα παραγωγή που χρειάζεται. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως η ηλιακή ενέργεια και η αποθήκευση ενέργειας, είναι η πηγή ενέργειας που μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτερα αυτή τη στιγμή για την κάλυψη της ζήτησης.

Τι έγραψαν οι γερουσιαστές

Οι γερουσιαστές Μπλούμενθαλ και Σάντερς επισημαίνουν στην επιστολή τους προς τον Λευκό Οίκο ότι, «καθώς οι αμερικανικές οικογένειες αντιμετωπίζουν εκρηκτικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αποτέλεσμα των προνομιακών συμφωνιών της κυβέρνησης Τραμπ με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, σας γράφουμε για να ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με την αποτυχία της κυβέρνησης να αποτρέψει τους καταναλωτές από το να εξαναγκάζονται να επιδοτούν το κόστος των κέντρων δεδομένων — ένα κόστος που επιδεινώνεται από την απερίσκεπτη εγκατάλειψη και επίθεση της κυβέρνησης στις νέες, καθαρές πηγές ενέργειας».

Υποστηρίζουν σε άλλο σημείο ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει έρθει πολύ κοντά σε εταιρείες όπως η Meta, η Google, η Oracle, η OpenAI και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, επιταχύνοντας και προωθώντας την κατασκευή ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι ενεργειακές απαιτήσεις αυτών των νέων κέντρων δεδομένων είναι συγκλονιστικές και πρωτοφανείς: για παράδειγμα, τα νέα κέντρα δεδομένων της Meta -που προωθήθηκαν κατά το δείπνο του Προέδρου με στελέχη της τεχνολογίας- θα καταναλώνουν έως και 5 γιγαβάτ το καθένα, δηλαδή όσο σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια σπίτια.

Η εθνική κατανάλωση ενέργειας από κέντρα δεδομένων προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 5% σε 12% μέσα σε τρία χρόνια», τονίζουν οι γερουσιαστές, «γεγονός που αυξάνει τους φόβους για νέες διακοπές ρεύματος σε ήδη επιβαρυμένα δίκτυα. Το ίδιο το Γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής έχει παραδεχτεί ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τις πιέσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας».

Ασήκωτο το κόστος

Κατά τους δύο γερουσιαστές, η κυβέρνηση Τραμπ επιδείνωσε την κρίση του κόστους ζωής δυσκολεύοντας την αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αυξήσει τους δασμούς στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έχει επεκτείνει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου -κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές του φυσικού αερίου κατά 30% έως το 2050- και έχει υπονομεύσει τα προγράμματα ενεργειακής βοήθειας, από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια οικογένειες. Επιπλέον, οι επιθέσεις του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — τον άνεμο και τον ήλιο, τις φθηνότερες και ταχύτερες προς ανάπτυξη πηγές — μέσω επιβολής δυσβάσταχτων κανονισμών και αφαίρεσης φορολογικών κινήτρων, αυξάνουν το κόστος και καθυστερούν τα έργα».

Επισημαίνουν δε, γράφει το CNBC, ότι «αυτές οι απότομες αυξήσεις μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές, που αναγκάζονται να κάνουν σημαντικές θυσίες, απλώς για να διατηρήσουν το ρεύμα στα υποστατικά τους. Όπως είπε ένας συνταξιούχος από το Οχάιο: Μπορώ να ρυθμίσω το θερμοστάτη για να εξοικονομήσω χρήματα — παγώνω τον χειμώνα και ψήνομαι το καλοκαίρι».

Το CNBC επισημαίνει σε ρεπορτάζ του πως «το πρόβλημα θα μπορούσε να επιδεινωθεί, καθώς η κατασκευή κέντρων δεδομένων επιταχύνεται. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται από τα κέντρα δεδομένων σε προχωρημένα στάδια σχεδιασμού στην Πενσυλβάνια, για παράδειγμα, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40% στα 20,5 γιγαβάτ το τρίτο τρίμηνο, από 14,4 γιγαβάτ προηγουμένως, σύμφωνα με την PPL της εταιρείας κοινής ωφέλειας. Αυτό ισοδυναμεί με την κατανάλωση ενέργειας περίπου 17 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ».

Στα ύψη η ζήτηση

Το CNBC γράφει ακόμα ότι «είναι απίθανο οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας για οικιακούς καταναλωτές ρεύματος να μειωθούν αυτή τη δεκαετία, καθώς η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, επικαλούμενο δηλώσεις του Ρομπ Γκράμλιχ, προέδρου της Grid Strategies, μιας εταιρείας συμβούλων στον τομέα της ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πιο εύκολα διαθέσιμη πηγή παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη της νέας ζήτησης, με την ηλιακή ενέργεια, την αποθήκευση σε μπαταρίες και την αιολική ενέργεια να αποτελούν περισσότερο από το 90% των έργων που αναμένουν να συνδεθούν στο δίκτυο, σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου από την εταιρεία συμβούλων Enverus. Οι Sherrill και Spanberger έκαναν εκστρατεία για την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια όχι για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, αλλά για να βοηθήσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους.