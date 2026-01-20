Διπλά κερδισμένα θα είναι τα «ταλέντα» που εργάζονται στο εξωτερικό και θα μετακομίσουν στην Κύπρο για να εργαστούν στο πλαίσιο του σχεδίου κινήτρων «Minds in Cyprus», καθώς θα επωφεληθούν τόσο από τις γενναιόδωρες ειδικές φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν στο 25% της αμοιβής τους με μέγιστο ποσό τις €25 χιλ., όσο και από τις φορολογικές εκπτώσεις που προσφέρει η φορολογική μεταρρύθμιση για όλους τους φορολογούμενους.

Οι εκπτώσεις αφορούν τη σύνθεση της οικογένειας, τον αριθμό των τέκνων, τα ενοίκια, τους τόκους στεγαστικού δανείου, την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, των φορολογικών κλιμάκων, κ.λπ.

Το διπλό όφελος για αυτά τα πρόσωπα ξένισε ιδιαίτερα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τα οποία θεωρούν ότι ανοίγει υπερβολικά η ψαλίδα των ωφελημάτων που θα λαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, εις βάρος των εργαζομένων που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο.

Επιπλέον, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι που ήρθαν στο νησί μέσω των δύο προηγούμενων παρόμοιων σχεδίων θα έχουν λιγότερα οφέλη από αυτά που θα παραχωρηθούν στους εργαζόμενους που θα αξιοποιήσουν στο εξής το σχέδιο «Minds in Cyprus».

Εκείνο, μάλιστα, που προέκυψε από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή είναι το γεγονός ότι τελικά το σχέδιο δεν απευθύνεται μόνο σε ταλέντα, με την στενή έννοια του όρου, όπως ήταν ο αρχικός του σκοπός, αλλά θα μπορεί να το αξιοποιήσει οποιοσδήποτε εργάζεται στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως εάν διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο, νοουμένου ότι ήταν εκτός Κύπρου για επτά χρόνια και σε κάποια φάση της ζωής του βρισκόταν για ένα έτος στο νησί.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που έφεραν ως παράδειγμα οι βουλευτές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι κάποιος που εργαζόταν για μερικά χρόνια ως γκαρσόνι σε εστιατόριο στην Αγγλία, νοουμένου ότι σε κάποια φάση βρισκόταν στην Κύπρο ως φορολογικός κάτοικος, ανεξαρτήτως εάν είχε εισοδήματα, θα μπορεί να αξιοποιήσει τα φορολογικά κίνητρα και να επωφεληθεί των μεγάλων εκπτώσεων από τα εισοδήματά του.

Οι ανησυχίες των κομμάτων

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου έκανε λόγο για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς δήλωσε ότι πρόκειται για φορολογικά κίνητρα για τα οποία δεν έχει προηγηθεί εκτίμηση και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, του κοινωνικού αντικτύπου και της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης κάλεσε την Κυβέρνηση να παρέχει τα σωστά κίνητρα και στους εργαζόμενους που βρίσκονται ήδη στο νησί.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το υφιστάμενο σχέδιο προβλέπει πως ένας εργαζόμενος που εργάζεται για τρία συνεχόμενα έτη εκτός Δημοκρατίας υπόκειται σε απαλλαγή φόρου 20% επί της φορολογίας του εισοδήματος στη Δημοκρατία, με μέγιστο ποσό έκπτωσης τις €8.550. Όπως είπε, σήμερα η φορολογική απαλλαγή ισχύει για περίοδο επτά ετών και τερματίζεται το 2027.

Σε σχέση με το νέο σχέδιο και τις αναθεωρημένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, το ποσοστό της έκπτωσης επί της φορολογίας του εισοδήματος για εργοδότηση στην Κύπρο θα ανέρχεται στο 25%, με μέγιστο ποσό τις €25 χιλ. Ανέφερε ότι προϋπόθεση για να λάβει κάποιος τις εκπτώσεις είναι να βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι αν το άτομο που διεκδικεί την απαλλαγή είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, θα πρέπει να έχει τρία χρόνια εργασίας στο εξωτερικό, ενώ αν δεν είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, θα πρέπει να εργάζεται στο εξωτερικό για επτά έτη.

Σε σχέση με την απαλλαγή φόρου ύψους 50%, ανέφερε ότι το άτομο θα πρέπει να βρίσκεται 15 χρόνια εκτός της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι η αμοιβή του από εργοδότηση υπερβαίνει τις €55 χιλ. ετησίως.

600 νέες αιτήσεις από ενδιαφερόμενους

Την ίδια ώρα, στην πλατφόρμα «Minds in Cyprus» έχουν υποβάλει αίτηση για να αξιοποιήσουν το νέο σχέδιο 600 εργαζόμενοι, με την πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου να καλεί το υπουργείο να σκιαγραφήσει το προφίλ των αιτητών.

Εκ μέρους του υπουργείου, η Νάγια Συμεωνίδου ανέφερε ότι το 2024 το κράτος είχε έσοδα €120 εκατ. μέσω του σχεδίου. Υπενθυμίζεται ότι από το 2021 μέχρι το 2024 οι εργαζόμενοι που ήρθαν στην Κύπρο μέσω τέτοιων σχεδίων διεκδίκησαν φορολογικές απαλλαγές ύψους €2 δισ.

Τι είπαν δικηγόροι και λογιστές

Εκ μέρους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η Μαρία Γρηγορίου ανέφερε ότι το σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, επισημαίνοντας ότι με αυτή την πρόνοια θα επωφεληθούν και εργαζόμενοι που ήρθαν στην Κύπρο το προηγούμενο έτος. Όπως είπε, με τη φορολογική μεταρρύθμιση έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, καθώς οι εργαζόμενοι θα επωφελούνται και από τις εκπτώσεις που προβλέπονται στο νέο νομικό πλαίσιο.

Εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ σημείωσε ότι το σχέδιο αποτελεί ένα επιπλέον φορολογικό κίνητρο. «Πάντα σε περιπτώσεις τέτοιων κινήτρων τίθεται θέμα αν είναι δίκαιο ή όχι. Κάποιοι θα επωφεληθούν, κάποιοι όχι. Δεν μπορείς να καθορίσεις κριτήρια που να ικανοποιούν όλους», κατέληξε.