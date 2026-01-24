Καθαρά χαρτοφυλάκια δανείων διατηρούν πλέον οι τράπεζες, τα οποία προσέχουν σαν τα μάτια τους να μην κοκκινίσουν και τους ανατρέψουν τα θετικά δεδομένα που έχουν δημιουργήσει.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρουσίασε τα πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) με ημερομηνία αναφοράς τέλος Οκτωβρίου 2025 και μέσα από αυτά αναδεικνύεται η βελτιωμένη εικόνα για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο είναι για συνεχόμενους μήνες χαμηλά και εξαφανίζονται με ταχείς ρυθμούς από τους τραπεζικούς ισολογισμούς. Το ζόρι φυσικά τραβούν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, που προσπαθούν να πάρουν τις δόσεις των προβληματικών δανείων που αγόρασαν, έχοντας κάνει διάφορους συμβιβασμούς με τους πελάτες. Για να πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, τα αγόρασαν τόσο φθηνά, που έχουν πολλά περιθώρια να τα βρουν με τους πελάτες κακοπληρωτές και να κουρέψουν μέρος της οφειλής ανάλογα με τον διακανονισμό που θα γίνει.

Ο δείκτης MEX σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον πίνακα κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, μειώθηκε σε 2,1%, στο τέλος Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με 2,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 και 17,8% τέλος Δεκεμβρίου 2019. Ένα σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης είναι ότι από τις συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αξίας €1,09 δις. από συνολικές χορηγήσεις €50,92 δις., τα προβληματικά δάνεια των επιχειρήσεων είναι €541 εκατ. και των νοικοκυριών €520 εκατ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παραμένει καθοδική η πορεία των προβληματικών δανείων που παρουσιάζουν καθυστέρηση πάνω από τρεις μήνες. Αυτό δείχνει ότι οι χορηγήσεις οι οποίες βρίσκονται στον «προθάλαμο» των «κόκκινων δανείων», δηλαδή κινούνται στη γκρίζα εκείνη ζώνη που έχουν ξεπεράσει τις 90 μέρες καθυστέρηση, είναι ελαφρώς μειωμένες τέλος Οκτωβρίου σε σχέση με τον Σεπτέμβριο αλλά και τα τελευταία χρόνια.

Ο δείκτης των συνολικών χορηγήσεων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών τέλος δεκαμήνου του 2025 ήταν 1,8% από 2,4% το 2024, 2,9% το 2023 και 14,7% το 2019. Σε αυτή την κατηγορία τα δάνεια με καθυστέρηση τριών μηνών είναι €891 εκατ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν €1,06 δις. εκ των οποίων εκείνες που παραμένουν στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις είναι €541 εκατ., οι συσσωρευμένες προβλέψεις €883 εκατ.

Τα δεδομένα των χωρών με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις έχουν αλλάξει από αυτά που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια και οι τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου εμφανίζουν καλές επιδόσεις. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για την εκτίμηση κινδύνου (Risk Assessment Report), επισημαίνει τις διαφορετικές τάσεις στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των κόκκινων δανείων με τις χώρες της νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος να καταγράφουν σταθερή αποκλιμάκωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στην έκθεση, οι τεχνοκράτες αναφέρουν ότι «χώρες που στο παρελθόν είχαν συγκριτικά υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου, έχουν αναφέρει περαιτέρω μειώσεις στον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, που διαμορφώνονται σε -11% στην Ελλάδα και -21% στην Κύπρο. Αντιθέτως, ορισμένες από τις μεγάλες χώρες με συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων στο παρελθόν, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, ανέφεραν αυξήσεις κατά 2% και 12% αντιστοίχως στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κατά 5 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024. Μονοψήφιο ποσοστό αύξησης των κόκκινων δανείων ανέφεραν χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο και η Δανία, ενώ η Ρουμανία ανέφερε πολύ μεγαλύτερη αύξηση (+25%).