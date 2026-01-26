Η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε η αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο, 27 Ιανουαρίου 2026, απεργίας, ενόψει της σημερινής συνάντησης με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και των επαφών που ακολουθούν με τον νέο πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, καθώς και με την Αρχή Αδειών.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, η απόφαση λήφθηκε ως ένδειξη καλής θέλησης, μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος των επαφών με τους αρμόδιους φορείς. Όπως αναφέρεται, μετά το πέρας των συναντήσεων θα συγκληθεί άμεσα συνεδρίαση, κατά την οποία θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.