Πολύ σημαντική η σημερινή μέρα για την εμβάθυνση των πολιτικών και κυρίως των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία. Η πραγματοποίηση σήμερα στο Νέο Δελχί της 16ης Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Ινδίας αναμένεται να συνοδευτεί με την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο περιοχών, η οποία χαρακτηρίζεται «μητέρα όλων των συμφωνιών», καθώς δημιουργεί ένα χώρο ελεύθερων συναλλαγών για δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Η σημερινή σύνοδος κορυφής θα είναι υψηλού επιπέδου. Την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπούν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Ινδία ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Αν όντως η συμφωνία ανακοινωθεί σήμερα, θα ακολουθήσει η διαδικασία ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικύρωσης της συμφωνίας από μέρους του.

Όπως σημειώνει το Reuters, η συμφωνία θα επεκτείνει το διμερές εμπόριο και θα αυξήσει τις ινδικές εξαγωγές στις χώρες της ΕΕ, αντισταθμίζοντας τις ζημιές από τους δασμούς 50% που επέβαλαν οι ΗΠΑ από τα τέλη Αυγούστου του 2025.

Το Reuters επισημαίνει ακόμα ότι η ΕΕ είναι μεταξύ των κορυφαίων εμπορικών εταίρων της Ινδίας, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με το συνολικό διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών να ξεπερνά τα 190 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024/25. Η Ινδία εξήγαγε περίπου 76 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγαθά και 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπηρεσίες προς την Ένωση των 27 κρατών.

Οι μέσοι δασμοί της ΕΕ στα ινδικά προϊόντα είναι σχετικά χαμηλοί, περίπου 3,8%, αλλά οι τομείς έντασης εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα, αντιμετωπίζουν δασμούς περίπου 10%, σύμφωνα με την Global Trade Research Initiative, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Δελχί.

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερα εμπόδια σήμερα, με μέσο σταθμισμένο δασμό περίπου 9,3% σε αγαθά αξίας 60,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024/25.

Οι δασμοί της Ινδίας είναι ιδιαίτερα υψηλοί στα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα χημικά και τα πλαστικά. Οι μειώσεις των δασμών μέσω της συμφωνίας θα δημιουργήσουν ευκαιρίες εξαγωγής για ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, μηχανήματα, αεροσκάφη και χημικά, βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση σε υπηρεσίες, προμήθειες και επενδύσεις.

Ήδη χθες έγινε γνωστό ότι η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 40% από το 110% που είναι τώρα, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που είναι δυνατό να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε να μειώσει αμέσως τον φόρο σε έναν αριθμό αυτοκινήτων από την ΕΕ, με τιμή εισαγωγής άνω των 15.000 ευρώ, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Το ποσοστό θα μειωθεί περαιτέρω στο 10% με την πάροδο του χρόνου, πρόσθεσαν, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ινδική αγορά για ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η Mercedes-Benz και η BMW.

Εξαιρούνται γεωργικά και γαλακτοκομικά

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα γεωργικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (που σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τα κράτη της Mercosur προκάλεσαν την οργή των Ευρωπαίων γεωργοκτηνοτρόφων) εξαιρούνται από τη συμφωνία ΕΕ – Ινδίας. Η Ινδία δεν συμφώνησε για κατάργηση των δασμών σε περισσότερο από το 95% των αγαθών και εξετάζει το ενδεχόμενο σταδιακών μειώσεων ή περιορισμένων ποσοστώσεων αντί για απότομες μειώσεις δασμών, επικαλούμενη κινδύνους για την εγχώρια παραγωγή.

Δύο σημαντικές ανησυχίες είναι ο συνοριακός φόρος άνθρακα της ΕΕ, ο οποίος θα μπορούσε να αμβλύνει τα δασμολογικά κέρδη για τους Ινδούς εξαγωγείς και τα υψηλά μη δασμολογικά εμπόδια, όπως οι κανονιστικές καθυστερήσεις, τα αυστηρά πρότυπα και το κόστος πιστοποίησης.

Η συμφωνία δεν έχει αποκλειστικά εμπορικό περιεχόμενο, καθώς αφορά επίσης κοινές πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας, συνεργασία σε θαλάσσια ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια και αντιτρομοκρατία και δομημένο διάλογο πολιτικής σε στρατηγικά θέματα.