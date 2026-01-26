Σύμφωνα με ενημέρωση του Reuters, η Ινδία σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 40% από το 110% που είναι τώρα, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που είναι δυνατό να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε να μειώσει αμέσως τον φόρο σε έναν αριθμό αυτοκινήτων από την ΕΕ, με τιμή εισαγωγής άνω των 15.000 ευρώ, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Το ποσοστό θα μειωθεί περαιτέρω στο 10% με την πάροδο του χρόνου, πρόσθεσαν, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ινδική αγορά για ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η Mercedes-Benz και η BMW.

Η Ινδία και η ΕΕ αναμένεται να ανακοινώσουν την Τρίτη την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, μετά την οποία οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες και θα επικυρώσουν αυτό που ονομάζεται «η μητέρα όλων των συμφωνιών». Η συμφωνία θα μπορούσε να επεκτείνει το διμερές εμπόριο και να αυξήσει τις ινδικές εξαγωγές αγαθών όπως υφάσματα και κοσμήματα, οι οποίες έχουν πληγεί από δασμούς 50% των ΗΠΑ από τα τέλη Αυγούστου.

Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο σε πωλήσεις μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία της είναι από τις πιο προστατευμένες. Το Νέο Δελχί επιβάλλει επί του παρόντος δασμούς 70% και 110% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.