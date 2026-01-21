Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μεταβαίνει στην Ινδία το βράδυ της Κυριακής για να οριστικοποιήσει με την Κυβέρνηση της Ινδίας τις τελευταίες εκκρεμότητες της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ινδίας, η οποία θα δημιουργήσει μία ελεύθερη αγορά συναλλαγών μεταξύ δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, με τεράστιες προοπτικές για τις χώρες της Ένωσης και θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Στις 27 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένη η πραγματοποίηση συνόδου κορυφής ΕΕ-Ινδίας.

Σύμφωνα με το Reuters, τα εναπομείναντα σημεία τριβής για τη συμφωνία αφορούν τους δασμούς για τον άνθρακα και τους εισαγωγικούς δασμούς για την αυτοκινητοβιομηχανία και τον χάλυβα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Νέο Δελχί σήμερα Τετάρτη δήλωσε, όπως αναφέρει το Reuters, ότι η ιστορική εμπορική συμφωνία Ινδίας -ΕΕ πιθανότατα θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, χαρακτηρίζοντας επιπλέον τη συμφωνία ως μέτρο ασφάλειας έναντι του οικονομικού καταναγκασμού.

«Όλα προχωρούν τέλεια. Δεν περιμένουμε κανένα εμπόδιο», δήλωσε ο Αλμπάρες, μετά από διμερείς συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ και τον πρόεδρο Ντρουπάντι Μούρμου στο Δελχί. «Πρέπει να καταστήσουμε σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι πιστεύουμε στο ελεύθερο εμπόριο και διαθέτουμε τα μέσα αποτροπής για να προστατευτούμε από οποιαδήποτε οικονομική καταπίεση», δήλωσε ο Αλμπάρες.