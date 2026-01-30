Οι τρόποι να πληρώσει κάποιος χωρίς τη χρήση μετρητών είναι στις μέρες μας αρκετοί και προσιτοί στους περισσότερους. Όμως η χρήση της κάρτας παραμένει η πιο διαδεδομένη μέθοδος πληρωμών χωρίς μετρητά στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα και με τα νέα τριμηνιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, Κύπρος και Πορτογαλία κρατούν την πρωτιά στην Ευρωζώνη όσον αφορά τη χρήση κάρτας για τις πληρωμές.

Ν Η Πορτογαλία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο πληρωμών με κάρτα ως ποσοστό του συνολικού αριθμού πληρωμών χωρίς μετρητά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, στο 75,7%.

Ν Δεύτερη έρχεται η Κύπρος, με οριακή διαφορά, στο 74,5%, σημειώνοντας άνοδο 1,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024

Ν Τρίτη είναι Ελλάδα με 73% και τέταρτη η Λιθουανία με 72,8%.

Ν Στις υπόλοιπες χώρες το μερίδιο πληρωμών με κάρτα είναι: Βέλγιο 58%, Γερμανία 45,3%, Εσθονία 64,2%, Ιρλανδία 64%, Ισπανία 67,3%, Γαλλία 63,9%, Κροατία 59,2%, Ιταλία 56,2%, Λετονία 60%, Μάλτα 51,9%, Ολλανδία 48,5%, Αυστρία 57,7%, Σλοβενία 62,8%, Σλοβακία 66,7%, Φιλανδία 66,1%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο αριθμός των πληρωμών με κάρτα εντός της ζώνης του ευρώ ήταν 44 δισεκατομμύρια, 9,6% υψηλότερος σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η αντίστοιχη συνολική αξία των πληρωμών με κάρτα ήταν 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ, 8,7% υψηλότερη από ό,τι το πρώτο εξάμηνο του 2024, αντανακλώντας μια μέση αξία περίπου 38 ευρώ ανά πληρωμή.

Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών πληρωμής χωρίς μετρητά στη ζώνη του ευρώ ήταν 77,7 δισεκατομμύρια, 7,7% υψηλότερα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, με αντίστοιχη συνολική αξία 116,0 τρισεκατομμυρίων ευρώ, 2,9% υψηλότερη από ό,τι στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Άλλες ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι πληρωμές με κάρτα αντιπροσώπευαν το 57% του συνολικού αριθμού συναλλαγών, ενώ οι μεταφορές πίστωσης αντιπροσώπευαν το 22%, οι άμεσες χρεώσεις το 14% και οι πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα το 6%. Το υπόλοιπο 1% περιελάβανε επιταγές, εμβάσματα χρημάτων και άλλες υπηρεσίες πληρωμών.

Η εικόνα πληρωμών με την μέθοδο μεταφορών πίστωσης (ο εντολέας δίνει εντολή στην τράπεζά του να μεταφέρει ένα ποσό από τον λογαριασμό του στον λογαριασμό ενός δικαιούχου) εντός της ζώνης του ευρώ ήταν 16,8 δισεκατομμύρια, 6,5% υψηλότερος σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 και η αντίστοιχη συνολική αξία ήταν 107,3 ​​τρισεκατομμύρια ευρώ, 2,6% υψηλότερη από ό,τι το πρώτο εξάμηνο του 2024. Καθώς οι πληρωμές υψηλότερης αξίας πραγματοποιούνται συνήθως μέσω μεταφοράς πίστωσης, αντιπροσώπευαν το 92% της συνολικής αξίας των πληρωμών χωρίς μετρητά. Η Λετονία συνέχισε να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των μεταφορών πίστωσης ως ποσοστό του συνολικού αριθμού πληρωμών χωρίς μετρητά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, στο 36,7%. Στην Κύπρο το ποσοστό σ’ αυτή την κατηγορία είναι ιδιαίτερα χαμηλό, στο 16,1%, σημειώνοντας άνοδο 0,3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Στις άλλες χώρες είναι: Βέλγιο 31,9%, Γερμανία 23,9%, Εσθονία 35,8%, Ιρλανδία 20,2%, Ελλάδα 22,4%, Ισπανία 17,3%, Γαλλία 18,6%, Κροατία 31,4%, Ιταλία 14,9%, Λιθουανία 22,9%, Μάλτα 8,1%, Ολλανδία 34,4%, Αυστρία 25,3%, Πορτογαλία 11,6%, Σλοβενία 28,3%, Σλοβακία 31,3%, Φιλανδία 33,7%. Σε εθνικό επίπεδο, η Γερμανία συνέχισε να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο άμεσων χρεώσεων στο 30,5%. Άμεσες είνι οι χρεώσεις όταν ο πελάτης εξουσιοδοτεί έναν οργανισμό (εταιρεία κοινής ωφέλειας, τηλεφωνία) να αποσύρει αυτόματα χρήματα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό για τακτικές πληρωμές. Στην Κύπρο το ποσοστό ήταν στο 4% το πρώτο εξάμηνο του 2025 και στην Ελλάδα 1,2%.