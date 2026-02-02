Σε φάση αξιολόγησης βρίσκεται η προσφορά που υποβλήθηκε για την υλοποίηση του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Πεντακώμου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διεθνούς εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διαδικασία υποβολής προσφορών για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή ολοκληρώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Η αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με απόλυτη διαφάνεια και πλήρη τήρηση των όρων του διαγωνισμού».

Η υποβληθείσα προσφορά προέρχεται από κοινοπραξία κυπριακών και ξένων επιχειρήσεων με παρουσία στη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και των κατασκευών. Όπως σημειώνεται, το ενδιαφέρον αυτό επιβεβαιώνει την αυξημένη διεθνή απήχηση του έργου.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι, έπειτα από προηγούμενες άκαρπες προσπάθειες, η Κυβέρνηση προχώρησε σε στοχευμένη αναμόρφωση του πλαισίου κινήτρων, αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση της αγοράς μετά από δημόσια διαβούλευση και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη δημιουργία πιο ελκυστικών και λειτουργικών προϋποθέσεων για την προώθηση του έργου.

Στρατηγικός στόχος παραμένει η υλοποίηση ενός έργου υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα ενισχύσει το οικοσύστημα καινοτομίας, θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.