Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι οι προσφορές για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο μπορούν πλέον να υποβληθούν μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2026, με την κυβέρνηση να δίνει παράταση σε σχέση με την αρχική προθεσμία της 10ης Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση αφορά τον Διαγωνισμό ΥΕΕΒ/ΥΒΤ/02/2025 με τίτλο «Development and Operation of a Science and Technology Park (STP)». Όπως αναφέρεται, το σχετικό χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόστηκε ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.

Έχει επίσης αναρτηθεί το τροποποιητικό έγγραφο Addendum 3, το οποίο περιλαμβάνει:

τροποποίηση της παραγράφου 6.1 του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού,

του Μέρους Α των εγγράφων του Διαγωνισμού, διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν από υποψήφιους συμμετέχοντες.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι ο διαγωνισμός αφορά ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου, μιας από τις σημαντικότερες υποδομές για την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στην Κύπρο.