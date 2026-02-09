Χρονιά «αναπτυξιακής έντασης» για τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, χαρακτήρισε το 2026 ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος, αφού όπως εξήγησε θα κατασκευαστούν έργα που ξεπερνούν τα 40 περίπου εκατομμύρια ευρώ, και αφορούν κυκλοφοριακές υποδομές, αστική ανάπλαση, πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνική πολιτική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Νικολέττος ανέφερε ότι «στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλιμνίου, δεσπόζει για το 2026 η κατασκευή του δημοτικού πολυώροφου χώρου στάθμευσης κόστους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατά 35%. Θα έχει 300 περίπου χώρους στάθμευσης και αναμένεται να επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της στάθμευσης εντός του αστικού κέντρου».

Πρόσθεσε πως ακόμα «άρχισε ο σχεδιασμός για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας με την πολεοδομική άδεια να έχει εκδοθεί και κόστος 4 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ και ο σχεδιασμός για την ανάπλαση του Κεντρικού Πυρήνα για το οποίο κατατέθηκαν τα σχέδια και αναμένεται η Πολεοδομική Άδεια, με κόστος 7 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ».

Είπε επίσης ότι θα υλοποιηθεί η τέταρτη φάση του παραλιακού πεζόδρομου, με κόστος που ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ, έργο για το οποίο επίσης κατατέθηκαν τα σχέδια και αναμένεται η πολεοδομική άδεια».

Παράλληλα, συνέχισε «προωθούνται σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, όπως ο κυκλικός κόμβος στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, οι φωτεινοί σηματοδότες στη συμβολή των λεωφόρων Πρωταρά και Μεγάλου Αλεξάνδρου, ασφαλτοστρώσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, η ανάπλαση της λεωφόρου Γιωρκή Παπαδοπούλου, επιδιορθώσεις στην Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών «Παλατάκι», η εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Δημοτικό Στάδιο «Τάσος Μάρκου» και η δημιουργία χώρου στάθμευσης στο τέρμα της οδού Αμφιτρίτης στον Πρωταρά».

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Νικολέττος απάντησε πως προωθούνται επίσης άλλα σημαντικά έργα μεταξύ των οποίων η ανάπλαση του χώρου εκδηλώσεων της πλατείας Λεύκολλα στον Πρωταρά, η δημιουργία του έργου του «Link 5» που να ενώνει τη λεωφόρο Πρωταρά με τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Παντελεήμονα και η κατασκευή οδικού δικτύου που θα ενώνει τον κυκλικό κόμβο «Ανεμόμυλος» στη λεωφόρο 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι με τον δρόμο Παραλιμνίου – Σωτήρας.

Είπε επίσης ότι θα εγκατασταθεί πανοραμικός ανελκυστήρας στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στον Πρωταρά, «που θα αποτελεί μοναδικό σημείο θέασης της περιοχής».

Στα σχέδια συνέχισε περιλαμβάνεται ακόμα «η δημιουργία μεγάλου Πολιτιστικού Κέντρου που θα περιλαμβάνει θέατρο, υπαίθριο αμφιθέατρο, συνεδριακό κέντρο και πινακοθήκη με κόστος 9 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ και η δημιουργία πολυχώρου στον χώρο του παλαιού κινηματογράφου «Λήναιον» με προϋπολογιζόμενο κόστος 2 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ».

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας, είπε ο Δήμαρχος «ξεκίνησε η ανέγερση Αίθουσας Πολιτισμού κόστους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η δημιουργία Πράσινου Σημείου, η ανάπλαση του πάρκου «Παύλος Λιασίδης» και έργα ενεργειακής αναβάθμισης της αποθήκης Δερύνειας».

Στο Φρέναρος, σημείωσε «θα γίνει αναβάθμιση της Κεντρικής Πλατείας, με κόστος 1,5 εκατομμύρια ευρώ, για την οποία αναμένεται η προκήρυξη των προσφορών. Ακόμα θα γίνει αναβάθμιση του γηπέδου, με κόστος 650 χιλιάδων ευρώ, έργα τα οποία θα ενισχύσουν τον κοινωνικό και αθλητικό ιστό της περιοχής».

Όσον αφορά την Αχερίτου ο κ. Νικολέττος είπε πως «φέτος προχωρούν έργα όπως το Γραμμικό Πάρκο, με κόστος 820 χιλιάδων ευρώ το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και η αναβάθμιση του Κοινοτικού Ιατρείου που έχει ολοκληρωθεί».

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας απάντησε αρνητικά στο ερώτημα κατά πόσον υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και έμειναν ημιτελή λόγω προβλημάτων και σημείωσε πως «ο Δήμος λειτουργεί με αυστηρό προγραμματισμό, συνεχή παρακολούθηση και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, ούτως ώστε κάθε έργο που ξεκινά να ολοκληρώνεται εντός των συμφωνημένων πλαισίων».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον από τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, υπάρχουν έργα που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, ο Δήμαρχος είπε πως «από τα έργα ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ που εξαγγέλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, τα 90 εκατομμύρια ευρώ αφορούν άμεσα τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, γεγονός που αποδεικνύει τόσο τις ανάγκες όσο και τη δυναμική της περιοχής μας. Ωστόσο ορισμένα έργα βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ωρίμανσης, αδειοδοτήσεων ή μελετών» είπε.

Σημείωσε ακόμα ότι «ως Δήμος, ασκούμε διαρκή και τεκμηριωμένη πίεση προς τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να προχωρήσουν τόσο τα εξαγγελθέντα όσο και νέα έργα που περιλαμβάνονται στον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό».

ΚΥΠΕ