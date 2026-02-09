Έμμεσα η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έκλεισε τον δρόμο για συνεργασία Cyta και ΑΗΚ στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ΑΠΕ.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, εκπρόσωπος της ΕΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών εάν μπορούν οι δύο οργανισμοί να συνεργαστούν, απάντησε πως σε τέτοια περίπτωση «θα μιλούμε για άλλο παιχνίδι, δεν θα μιλάμε για ανοιχτή αγορά». Υπέδειξε, επίσης, πως η είσοδος νέων παικτών στην αγορά ενέργειας θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και τις επιλογές των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Ανάφερε, επίσης, πως θα πρέπει να αποφεύγονται συμπεριφορές ή πρακτικές που δυνατό να νοθεύσουν ή να μειώσουν τον ανταγωνισμό.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Cyta Μαρία Τσιάκκα δήλωσε πως πρέπει να εφαρμοστεί σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, επισημαίνοντας πως η Αρχή επιθυμεί ισότιμο θεσμικό ρόλο. Επανέλαβε πως η Cyta θα πωλεί ενέργεια από ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την κ. Τσιάκκα, από το 6% των ΑΠΕ ποσοστό έχει δοθεί σε ιδιώτες, επισημαίνοντας πως σε βάθος χρόνου η CYTA θα επιχειρήσει να αναπτύξει δικά της ΑΠΕ ή να κάνει συνεργασίες με άλλους. Είπε επίσης πως, σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει επάρκεια ΑΠΕ, θα χρησιμοποιείται συμβατική ενέργεια που θα προμηθεύονται από την ΑΗΚ.

Τόνισε πως δεν ανταγωνίζονται την ΑΗΚ, επισημαίνοντας πως ο οργανισμός θα πωλεί ενέργεια σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, όπως είναι οι ευάλωτοι, αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά στα σπίτια τους, καθώς και καταναλωτές που διαμένουν σε πολυκατοικίες. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η μικρή συνεισφορά από τη Cyta επηρεάζει την ΑΗΚ. Θα ακολουθήσουμε όλες τις πρόνοιες της ΡΑΕΚ και θα ζητήσουμε να μας δώσουν άδειες χωρίς παρέκκλιση, ισότιμα. Δεν ανταγωνιζόμαστε ούτε τους ιδιώτες. Μπορούν να μας πουλούν ενέργεια. Δεν είμαστε ανεξέλεγκτος οργανισμός», πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι αναπόφευκτα θα χάσει μερίδιο η ΑΗΚ, ωστόσο δεν θα ευθύνεται για αυτό η Cyta. «Αν δεν ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα προκληθεί καθυστέρηση για την ΑΤΗΚ, γιατί θέλουμε χρόνο για να κτίσουμε υποδομές, για να μπούμε σε πολύ μικρό κομμάτι της αγοράς» κατέληξε. Η κ. Τσιάκκα διαβεβαίωσε πως η Αρχή δεν προχώρησε σε καμία συμφωνία με ιδιωτές για την αγορά ενέργειας.

ΑΗΚ: Θα χάσει 5 χιλ. πελάτες

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου είπε πως οι πελάτες που στοχεύει η Cyta είναι πελάτες της ΑΗΚ και είναι οικιακοί καταναλωτές, κάτι που θα οδηγήσει στην απώλεια 5 χιλιάδων πελατών από την ΑΗΚ. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, το κόστος της ΑΗΚ θα ανέβει και θα μετακυλισθεί στους υπόλοιπους καταναλωτές.

Φωνές από συνδικαλιστές

Έντονοι ήταν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ. Ο Κυριάκος Ταφούνας, εκπροσώποντας όλες τις οργανώσεις, είπε πως με το νομοσχέδιο επηρεάζεται η ΑΗΚ και διερωτήθηκε τι θέλει να κάνει το κράτος μέσω της Cyta το οποίο δεν μπορεί να κάνει η ΑΗΚ.

«Το κράτος παρενέβη πολλάκις για να κατεβάσει η ΑΗΚ την τιμή του ρεύματος για στήριξη οικονομίας και καταναλτωτών, η ΑΗΚ το δέχτηκε, παρά το ότι είναι εις βάρος των επενδύσεων και της ευρωστίας του οργανισμού, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις δεν έγιναν προς ιδιώτες» σημειωσε. Είπε ακόμα πως η ΡΑΕΚ παραχώρησε υπό μορφή λευκών επιταγών άδειες σε ιδιώτες για φωτοβολταϊκά πάρκα ή και συμβατική παραγωγή και οι ιδιώτες αυτοί προσέγγισαν τη Cyta, υποστήριξε. Κάλεσε τη Βουλή να αποτρέψει την έγκριση του νομοσχεδίου, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την ενέργεια του προέδρου της ΑΗΚ να καλέσει τη Cyta σε συνεργασία.

Από πλευράς της ΡΑΕΚ, λέχθηκε πως κάθε πρωτοβουλία για συμμετοχή στην ανταγωνιστική αγορά είναι ευπρόσδεκτη. «Τα δίκτυα ανήκουν στην ΑΗΚ, η οποία έχει δεσπόζουσα θέση και η όποια εργασία θα πρέπει να εξεταστεί με βάση όρους και προϋποθέσεις συνεργασίας» κατέληξε.