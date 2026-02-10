Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών έχει προχωρήσει στην άμεση καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων για τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτητών, σε ποσοστό πέραν του 98,5%, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΚΟΑΠ.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να καταβάλλει στους δικαιούχους τις επιδοτήσεις έγκυρα και έγκαιρα, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις, βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και/ή εθνικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι, η καταβολή των έγκαιρων επιδοτήσεων δύναται να διενεργείται από την 01/12 έκαστου έτους μέχρι 30/06 του επόμενου έτους.

Συμπληρώνεται σε σχέση με την καταβολή επιδοτήσεων στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων για το έτος 2025, από την έναρξη των πληρωμών τον Δεκέμβριο του 2025 και από το σύνολο των 27.398 αιτήσεων που παραλήφθηκαν, για τις 26.156 αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι και έχει ήδη καταβληθεί επιδότηση συνολικού ύψους €41.300.960.

Προστίθεται για περίπου 800 αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί έλεγχοι και βρίσκονται στη διαδικασία πρόσθετης πληρωμής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο το συνολικό ποσό των καταβληθέντων επιδοτήσεων.

«Συνεπώς, όπως προκύπτει, ο Οργανισμός έχει προχωρήσει στην άμεση καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων για τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτητών, σε ποσοστό πέραν του 98,5%. Για τις υπόλοιπες αιτήσεις, όπως και κάθε χρόνο, συνεχίζεται η σχετική επεξεργασία, ως απαιτείται», τονίζεται σχετικά.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι σχετικοί έλεγχοι και πληρωμές έχουν διενεργηθεί βάσει της πληροφόρησης που έχει τεθεί στη διάθεση του ΚΟΑΠ από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως σε ό,τι αφορά τη νόμιμη κατοχή τεμαχίων κρατικής γης, στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ όσον αφορά αιτήσεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, σημειώνεται ότι ο ΚΟΑΠ προβαίνει στις απαραίτητες προς επίλυση ενέργειες.

«Ο ΚΟΑΠ παραμένει πλήρως δεσμευμένος στη διασφάλιση της εγκυρότητας και της κανονικότητας των πληρωμών που διενεργεί, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της κυπριακής αγροτικής οικονομίας, σε συμμόρφωση με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ