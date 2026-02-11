Στο προσκήνιο επανέρχεται για μια ακόμη φορά το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, με αποτέλεσμα να προκύπτει εκ νέου ζήτημα όσον αφορά στην πρόσληψη ξένων εργαζομένων.

Και εδώ προκύπτει η μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών. Η μεν εργοδοτική πλευρά τονίζει ότι στη χώρα μας επικρατούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, οι συντεχνίες σημειώνουν ότι οι εργοδότες έχουν παραβιάσει τη συμφωνία όσον αφορά στις προσλήψεις ξένων εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Την ίδια ώρα, από πλευράς συντεχνιών είχε γίνει λόγος για πρακτικές, οι οποίες δεν φαίνεται να συνάδουν με τη σχετική συμφωνία, όπως είναι η πρόσληψη ξένων εργαζομένων από τρίτες χώρες, μέσω θυγατρικών που δημιουργούνται και οι οποίοι στη συνέχεια διοχετεύονται στη μητρική εταιρεία, χωρίς αυτό να επιτρέπεται, σημειώνεται.

Το… περσινό πλαίσιο

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 19 Φεβρουαρίου 2025 το νέο «Πλαίσιο Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργαζομένων». Μεταξύ άλλων, το πλαίσιο προνοούσε:

(α) Επικαιροποίηση του καταλόγου των επαγγελμάτων στα οποία, λόγω τεκμηριωμένης ανεπάρκειας εγχώριου προσωπικού, μπορεί να εφαρμόζεται αυξημένη ποσόστωση απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων.

(β) Παροχή της δυνατότητας κινητικότητας των εργαζομένων για τοποθέτηση σε υποστατικά του ίδιου εργοδότη σε επαρχιακό επίπεδο. Ταυτόχρονα, προνοείται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για περιορισμένη κινητικότητα των εργαζομένων για τοποθέτηση σε υποστατικά του ίδιου εργοδότη σε παγκύπριο επίπεδο.

(γ) Αναβαθμίζονται οι συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών εργαζομένων με την εισαγωγή συγκεκριμένων κριτηρίων, σε συνδυασμό με την αύξηση του ανώτατου ποσοστού αποκοπής από τις ακαθάριστες βασικές απολαβές του εργαζομένου για σκοπούς στέγασης από 10% σε 25%, νοουμένου ότι οι χώροι διαμονής πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια.

Τι ζήτησε το ΚΕΒΕ

Χθες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα, στον οποίο έθεσαν σε έκταση τις σοβαρές ελλείψεις του εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του τόπου, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση στην ανταγωνιστικότητα τους.

Αναλυτικότερα, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΒΕ, σημείωσαν ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας όπου το ποσοστό απασχόλησής έφτασε το 79,85% και η μείωση της ανεργίας στο 5%, καταδεικνύουν ότι στην Κύπρο υπάρχουν συνθήκες πλήρους απασχόλησής δημιουργώντας τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Ως εκ τούτου, προσθέτει το ΚΕΒΕ, για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, οι διοικήσεις στρέφονται αναπόφευκτα στο ξένο δυναμικό. Όπως λέχθηκε, θα πρέπει να συνεχιστεί η παραχώρηση αδειών εισαγωγής σε ξένο εργατικό δυναμικό και παράλληλα είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν τα κριτήρια παραχώρησης αδειών, με τρόπο ώστε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι σημερινές συνθήκες. Παράλληλα, το ΚΕΒΕ τόνισε όπως οι φοιτητές να μπορούν να εργάζονται χωρίς περιορισμούς σε όλα τα επαγγέλματα όπως συμβαίνει και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαμαρτυρίες συντεχνιών

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και καιρό οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν να συζητηθεί εκ νέου το θέμα της πρόσληψης αλλοδαπών εργαζομένων από τρίτες χώρες, καθώς υποστηρίζουν ότι η συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει οι δυο πλευρές, έχει παραβιαστεί από τους εργοδότες σε μεγάλο βαθμό.

Μεταξύ άλλων, σε πρόσφατες δηλώσεις του στον «Φ», ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είχε υποστηρίξει ότι η μέθοδος αυτή που χρησιμοποιούν κάποιες επιχειρήσεις αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει να τεθεί άμεσα κάτω από το μικροσκόπιο των αρμοδίων Αρχών.

Και για συνταξιοδοτικό

Σημειώνεται, ότι πέραν του ζητήματος των ξένων εργατών, το ΚΕΒΕ έθεσε στον υπουργό Εργασίας το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

«Το Επιμελητήριο επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός συστήματος κοινωνικά δίκαιου, μακροπρόθεσμα βιώσιμου και συμβατού με τις ανάγκες και τις αντοχές της κυπριακής οικονομίας. Η υπό συζήτηση μεταρρύθμιση αποτελεί βαθιά δομική παρέμβαση, με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές προεκτάσεις. Ως εκ τούτου, απαιτεί τεκμηριωμένη προσέγγιση, ξεκάθαρη εκτίμηση κόστους και πλήρη διαφάνεια, ώστε οι αλλαγές να μην επιφέρουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις στην πραγματική οικονομία». Το ΚΕΒΕ, σημείωσε, στηρίζει τον εξορθολογισμό του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταρρύθμιση θα παραμείνει διαφανής, δημοσιονομικά συνετή και κοινωνικά στοχευμένη, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μελλοντικό εκτροχιασμό αυξήσεων επί των εισφορών.