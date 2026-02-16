Περίπου 46,7 εκατομμύρια άνθρωποι (10,4%) από τα 450,6 εκατομμύρια άτομα που ζούσαν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025 γεννήθηκαν εκτός ΕΕ και αντιστοιχεί στο 10,4% του πληθυσμού της ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 1,9 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Σε απόλυτους αριθμούς, ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και ζούσαν σε χώρες της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025 εντοπίστηκε στη Γερμανία (17,2 εκατομμύρια), τη Γαλλία (9,6 εκατομμύρια), την Ισπανία (9,5 εκατομμύρια) και την Ιταλία (6,9 εκατομμύρια). Ωστόσο, το υψηλότερο σχετικό ποσοστό ατόμων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό στο συνολικό πληθυσμό καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (51,5% του μόνιμου πληθυσμού), ακολουθούμενο από τη Μάλτα (32,0%), την Κύπρο (27,6%), την Ιρλανδία (23,3%), την Αυστρία (22,5%), τη Σουηδία (20,8%) και τη Γερμανία (20,5%). Αντίθετα, τα άτομα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αποτελούσαν λιγότερο από το 5% του πληθυσμού στην Πολωνία (2,6% του μόνιμου πληθυσμού την 1η Ιανουαρίου 2025), τη Ρουμανία (3,6%), τη Βουλγαρία (3,8%) και τη Σλοβακία (4,0%).

Την 1η Ιανουαρίου 2025, περίπου 30,6 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών διέμεναν σε χώρα της ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 6,8% του πληθυσμού της ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 1,6 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, περίπου 14,1 εκατομμύρια άτομα που ζούσαν σε μία από τις χώρες της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025 ήταν πολίτες άλλης χώρας της ΕΕ, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 0,1 εκατομμυρίου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος .Σε απόλυτους αριθμούς, ο μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών που ζούσαν σε χώρες της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025 εντοπίστηκε στη Γερμανία (12,4 εκατομμύρια), την Ισπανία (6,9 εκατομμύρια), τη Γαλλία (6,5 εκατομμύρια) και την Ιταλία (5,4 εκατομμύρια). Οι αλλοδαποί σε αυτές τις 4 χώρες της ΕΕ αντιπροσώπευαν συνολικά το 69,7% του συνολικού αριθμού αλλοδαπών που ζούσαν στην ΕΕ, ενώ οι ίδιες 4 χώρες της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 57,8% του πληθυσμού της ΕΕ.

Σε σχετικούς όρους, η χώρα της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών την 1η Ιανουαρίου 2025 ήταν το Λουξεμβούργο, όπου οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν το 47,0% του συνολικού πληθυσμού. Υψηλά ποσοστά αλλοδαπών πολιτών παρατηρήθηκαν επίσης στη Μάλτα (29,4%) και την Κύπρο (24,8%). Αντίθετα, οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 3% του πληθυσμού στην Πολωνία (1,2%), τη Σλοβακία (1,2%), τη Ρουμανία (1,6%), τη Βουλγαρία (2,3%) και την Ουγγαρία (2,7%).

Σε σχετικούς όρους, το Λουξεμβούργο είχε επίσης το μεγαλύτερο μερίδιο πολιτών άλλων χωρών της ΕΕ, 35,8%, ακολουθούμενο από την Κύπρο με 10,1% και την Αυστρία με 10,0%. Αντίθετα, η Πολωνία και η Λιθουανία (0,1% του μόνιμου πληθυσμού), η Λετονία (0,2%), η Ρουμανία (0,3%), η Βουλγαρία (0,5%), η Κροατία (0,6%), η Σλοβακία (0,7%) και η Ουγγαρία (0,9%) είχαν τα μικρότερα μερίδια πολιτών άλλων χωρών της ΕΕ στον πληθυσμό. Στις περιπτώσεις της Εσθονίας και της Λετονίας, το ποσοστό των πολιτών από τρίτες χώρες είναι ιδιαίτερα μεγάλο λόγω του μεγάλου αριθμού αναγνωρισμένων μη πολιτών (κυρίως πολιτών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε αυτές τις χώρες αλλά δεν έχουν αποκτήσει καμία άλλη υπηκοότητα).