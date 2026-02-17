Τα στοιχεία που θα ανακοινώσει σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με τις αφίξεις Ιανουαρίου, θα δώσουν το πρώτο στίγμα για την έναρξη του 2026, όσον αφορά στο κομμάτι του τουρισμού. Οι ενδείξεις είναι ιδιαίτερα θετικές, όχι μόνο για τον πρώτο μήνα του έτους, αλλά και για την υπόλοιπους μήνες του έτους, δεδομένου πάντα ότι δεν θα προκύψει κάποιο απρόοπτο γεγονός.

Πάντως το πρώτο σοβαρό κρας τεστ για τον φετινό τουρισμό είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (21-22-23 Φεβρουαρίου). Οι επαγγελματίες του κλάδου αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα, γεγονός που αναμένεται ότι θα ανεβάσει το συνολικό μέσο όρο του μήνα. Ενδεικτικά, μιλώντας στον «Φ», ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής ο Φεβρουάριος κινείται σε ποσοστά πληρότητας της τάξης του 30%. Ωστόσο για το τριήμερο, αναμένεται ότι όσα ξενοδοχεία λειτουργούν, θα είναι υπερπλήρη με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνουν η Λεμεσός (λόγω και του καρναβαλιού) και η Πάφος.

Όπως είπε ο κ. Αγγελίδης, οι δυο αυτές πόλεις, πέραν των γνωστών τουριστικών σημείων, διαθέτουν αρκετά γραφικά χωριά, στα οποία έγιναν αξιόλογες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, τόσο στο κομμάτι της διαμονής, όσο και σε αυτό της εστίασης. Επομένως, το τριήμερο προσφέρεται και για μικρές εκδρομές σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις για καλές καιρικές συνθήκες. Πρόσθετα στα πιο πάνω, ο κ. Αγγελίδης μιλώντας στο ΚΥΠΕ σημείωσε ότι αρκετά ξενοδοχεία θα δώσουν και οργανωμένα μενού για την Καθαρά Δευτέρα, οπότε είναι και αυτό ένα δέλεαρ για τους πελάτες να παραμείνουν εντός των υποστατικών ή των κήπων των ξενοδοχείων που θα είναι και βολικό για αυτούς, οπότε είναι μία ευχάριστη συγκυρία.

Συνδυάζοντας τα πιο πάνω με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για ολόχρονο τουρισμό, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι για να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός, «πρέπει να παραμείνουμε ανοικτοί ως ξενοδοχειακή βιομηχανία, να συνηθίσει ο κόσμος εντός και εκτός Κύπρου ότι υπάρχουν οι ευκαιρίες, υπάρχουν οι χώροι που μπορούν να γίνουν πάρτι, να γίνουν συνέδρια, εξωτερικά συνεδρία, μεγάλα event. Νομίζω είμαστε στη σωστή πορεία, έχουν αυξηθεί και οι πτήσεις προς την Κύπρο και από πιο μικρές χώρες όπως είναι η Αρμενία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Λετονία, η Πολωνία και υπάρχει και η σταθερή ροή πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου και από το Ισραήλ, ενώ βλέπουμε και μια δειλή ανάπτυξη από τη Γερμανία που είναι και αυτό ενθαρρυντικό. Ο χειμερινός ή ολόχρονος τουρισμός, πρέπει να είναι υπόθεση όλων μας, δεν μπορεί να είναι μόνο των ξενοδοχειακών μονάδων», κατέληξε επί του θέματος ο κ. Αγγελίδης.

Για τη συνέχεια, ακολουθεί ο Μάρτιος, ο οποίος αναμένεται επίσης να κινηθεί σε αρκετά καλά επίπεδα, με την προσδοκία μάλιστα να είναι καλύτερος από τον περσινό. Η αισιοδοξία των αρμοδίων εστιάζεται στο γεγονός ότι αρκετοί ξενοδόχοι έχουν δηλώσει από πέρσι ότι θα ξεκινήσουν νωρίτερα φέτος τη λειτουργία των μονάδων τους, ώστε να συμπεριληφθούν στα πακέτα των τουριστικών πρακτόρων της συγκεκριμένης περιόδου. Ως εκ τούτου, η τουριστική περίοδος, αναμένεται ουσιαστικά να ξεκινήσει νωρίτερα σε σχέση με πέρσι, ενώ θα κλείσει και αργότερα, αφού οι ξενοδοχειακές μονάδες θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και το γεγονός ότι το φετινό Πάσχα είναι φέτος αρκετά νωρίς. Όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελίδης, θα ξεκινήσει πρώτα το Καθολικό Πάσχα, ακολούθως το Εβραϊκό και στη συνέχεια το Ορθόδοξο. Επομένως, οι τελευταίες μέρες του Μαρτίου, θα συνδεθούν με τις πρώτες μέρες του Απριλίου και εκεί, αναμένεται ότι θα προκύψει αυξημένη τουριστική κίνηση. Άλλωστε, την υπό αναφορά περίοδο, ξεκινά η καθιερωμένη τουριστική περίοδος, οπότε αναμένεται ότι σταδιακά η έλευση των τουριστών θα γίνεται μαζικότερη.