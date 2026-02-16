Ικανοποιητική εικόνα παρουσιάζουν οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία για το επερχόμενο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστο Αγγελίδη, ο οποίος μιλώντας στο ΚΥΠΕ ανέδειξε τόσο τη θετική συγκυρία των τελευταίων ημερών όσο και τη διαχρονική ανάγκη για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Όπως ανέφερε, οι κρατήσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου κινήθηκαν σε αρκετά ενθαρρυντικά επίπεδα, εξέλιξη που αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων. «Ο καιρός βοήθησε σημαντικά, με ηλιόλουστες ημέρες μετά από περίοδο βροχοπτώσεων, ενώ το εορταστικό κλίμα των καρναβαλιών και οι παιδικές παρελάσεις σε πόλεις όπως η Λευκωσία, η Λεμεσός και η Πάφος λειτούργησαν ως κίνητρο για μικρές αποδράσεις», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα επίπεδα διανυκτερεύσεων κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις πόλεις, ενώ ανάλογη εικόνα διαφαίνεται και για το επόμενο τριήμερο. Πολλά ξενοδοχεία, όπως είπε, προχωρούν στην οργάνωση ειδικών μενού για την Καθαρά Δευτέρα, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να παραμείνουν εντός των ξενοδοχειακών χώρων, στοιχείο που λειτουργεί ως πρόσθετο δέλεαρ.

Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα της χρονιάς, ο κ. Αγγελίδης επισήμανε ότι τα ποσοστά πληρότητας της τάξης του 25%-30% δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η τρέχουσα περίοδος αποτελεί φάση σταδιακού “χτισίματος” του χειμερινού τουρισμού. «Πρέπει να παραμείνουμε ανοικτοί και να συνηθίσει η αγορά, εντός και εκτός Κύπρου, ότι υπάρχουν ευκαιρίες για συνέδρια, εκδηλώσεις και θεματικό τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», ανέφερε.

Θετικά αξιολογείται, παράλληλα, η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων, όχι μόνο από παραδοσιακές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, αλλά και από χώρες όπως η Αρμενία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Πολωνία, ενώ καταγράφεται και δειλή ανάκαμψη από τη γερμανική αγορά.

Ο Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ τόνισε ότι ο ολόχρονος τουρισμός δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη μόνο των ξενοδοχειακών μονάδων. «Χρειάζεται να λειτουργεί ολόκληρο το οικοσύστημα, από την εστίαση και τα μουσεία μέχρι τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων δράσεων κατά τη χειμερινή περίοδο, από Νοέμβριο έως Απρίλιο, μπορεί να καταστήσει τη σεζόν πιο ελκυστική.

Όπως κατέληξε, η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και η τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πραγματική οικονομία, μέσα από μεθοδικό σχεδιασμό και συλλογική προσπάθεια.