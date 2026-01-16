Το γεγονός των δύο συνεχόμενων πολύ καλών χρόνων στην τουριστική βιομηχανία του τόπου, δημιουργεί ένα περιβάλλον σταθερότητας στον τουρισμό και την οικονομία της Κύπρου που μόνο αισιοδοξία προκαλούν.Αυτό τονίζει μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, επισημαίνοντας ότι μετά το 2024 και η τουριστική κίνηση του 2025 κινήθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα.

Ο πρόεδρος των ξενοδόχων διευκρίνισε, πάντως, ότι αν και οι πληρότητες ήταν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε πολύ ψηλά επίπεδα, εντούτοις ο πλέον κρίσιμος παράγοντας για τη βιωσιμότητα είναι η κερδοφορία. Και παρά τα έσοδα που υπήρξαν, υποστήριξε, η κερδοφορία των ξενοδοχειακών μονάδων δεν έχει αυξηθεί σε αντίστοιχο βαθμό, λόγω της εκτόξευσης των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων.

Ο Θάνος Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι η τελευταία πολύ καλή διετία από πλευράς αφίξεων στην Κύπρο δημιουργία συνθήκες σταθερότητας και αναπτυξιακών προοπτικών. Αν και το 2026, ανέφερε, κινηθεί στο ίδιο μοτίβο, ο τουρισμός θα είναι ένα βήμα εγγύτερα στον μεγάλο και διαχρονικό στόχο να καταστεί η Κύπρος ολόχρονος προορισμός.

Τόνισε επίσης ότι την τελευταία διετία παρατηρήθηκε και μια αξιοσημείωτη πρόοδος στην επίλυση διαχρονικών προβλημάτων της ξενοδοχειακής και τουριστικής ευρύτερα βιομηχανίας, όπως η έκδοση αδειών εργασίας για προσωπικό από τρίτες χώρες, οι οποίες πλέον αποτελούν τη μεγαλύτερη δεξαμενή εργατικού δυναμικού για τον κλάδο. Ο ΠΑΣΥΞΕ, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, κατέθεσε εισηγήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, με στόχο τη δημιουργία σταθερότητας για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, ώστε να μπορούν να εργάζονται στην Κύπρο σε ολόχρονη βάση.