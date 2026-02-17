Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για τη διαχείριση του κοιτάσματος «Κρόνος», με στόχο την αποστολή του πρώτου φυσικού αερίου έως το πρώτο εξάμηνο του 2028 στην Αίγυπτο μέσω του «Ζορ», για επεξεργασία και διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά, δήλωσε την Τρίτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι τελευταίες συζητήσεις με την ENI δείχνουν πως η διαδικασία για το FID βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ το φυσικό αέριο από το «Κρόνος» αναμένεται να διοχετευθεί αρχικά κατά 100% στην Αίγυπτο, με μελλοντική πρόνοια για χρήση έως 20% από την εγχώρια αγορά της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Δαμιανός γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εντατικός κύκλος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για το κοίτασμα «Ισάι», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι σχετικές συμφωνίες μπορούν να ολοκληρωθούν εντός 1-2 μηνών.

Εξελίξεις για «Αφροδίτη» και άλλα κοιτάσματα

Για το κοίτασμα «Αφροδίτη», λειτουργός του Υπουργείου Ενέργειας ενημέρωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το Pre-FEED και το έργο βρίσκεται πλέον στη φάση FEED, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, με την τελική επενδυτική απόφαση να τοποθετείται χρονικά στο 2027. Όπως αναφέρθηκε, η υφιστάμενη διευθέτηση προβλέπει μονάδα παραγωγής στο κοίτασμα και υποβρύχιο αγωγό προς την Αίγυπτο, με το φυσικό αέριο να κατευθύνεται στην τοπική αιγυπτιακή αγορά.

Σε ερωτήματα βουλευτών για την προοπτική διάθεσης κυπριακού φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά, επισημάνθηκε ότι το μικρό μέγεθος της αγοράς δεν καθιστά την επιλογή οικονομικά ελκυστική για τις εταιρείες, σε αντίθεση με την Αίγυπτο, όπου καταγράφεται σημαντικό παραγωγικό έλλειμμα και αυξημένη ζήτηση.

Αναφορικά με το τεμάχιο 10 και τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος», σημειώθηκε ότι βρίσκονται υπό αξιολόγηση από την ExxonMobil, με εκτιμώμενα αποθέματα 6-9 tcf, ενώ αναμένονται οι τελικές αποφάσεις.

Γεωπολιτικές παράμετροι

Ο Υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο γεωπολιτικής παρεμπόδισης στο «Κρόνος», με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να σημειώνει ότι όλες οι ανακαλύψεις στην κυπριακή ΑΟΖ βρίσκονται εκτός των παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η Αίγυπτος αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Κύπρου σε πολιτικό και ενεργειακό επίπεδο, παρά τις περιφερειακές πιέσεις.

Ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου με απτά οφέλη για το κράτος, σημειώνοντας ότι ζητήματα διαφοροποίησης μπορούν να εξεταστούν σε δεύτερο στάδιο στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.

ΚΥΠΕ