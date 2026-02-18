Ποσοστό 56,8% καταγράφει η Κύπρος στην αντιστοίχιση σπουδών και εργασίας για νέους ηλικίας 15-34 ετών με μεσαίο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Ειδικότερα για το 2024, περισσότεροι από τους μισούς νέους στη χώρα δήλωσαν πολύ υψηλή ή υψηλή συνάφεια μεταξύ του αντικειμένου σπουδών τους και των απαιτήσεων της τρέχουσας ή της τελευταίας κύριας απασχόλησής τους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 56,4%, με τη Eurostat να επισημαίνει ότι η αντιστοίχιση διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 46,1% των νέων με μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και 68,1% όσων διαθέτουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανέφεραν υψηλή ή πολύ υψηλή συνάφεια μεταξύ σπουδών και εργασίας.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι ο σχετικός δείκτης βασίζεται σε αυτοαξιολόγηση και αποτυπώνει τον βαθμό αντιστοίχισης μεταξύ του πεδίου εκπαίδευσης και της τρέχουσας ή τελευταίας κύριας απασχόλησης, σε κλίμακα που κυμαίνεται από «πολύ υψηλή» έως «καμία αντιστοίχιση».

Σε ό,τι αφορά τους τομείς σπουδών, η υψηλότερη αντιστοίχιση σε επίπεδο ΕΕ καταγράφηκε στον τομέα της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, όπου το 80,6% των νέων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εργάζονταν σε αντικείμενο άμεσα συναφές με τις σπουδές τους. Ακολουθούν οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών με 77,0% και η εκπαίδευση με 73,6%.

Αντίθετα, χαμηλή ή μηδενική αντιστοίχιση δήλωσε το 52,2% των νέων αποφοίτων τεχνών και ανθρωπιστικών σπουδών, ενώ υψηλά ποσοστά χαμηλής συνάφειας καταγράφηκαν επίσης στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (59,1%) καθώς και στις υπηρεσίες (59,3%).

Σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά αντιστοίχισης καταγράφηκαν στη Λετονία (76,5%), στη Λιθουανία (76,1%) και στη Γερμανία (75,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Ιταλία (41,6%), στη Σλοβακία (46,2%) και στη Δανία (47,1%), όπου οι νέοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας συναφούς με τις σπουδές τους, σύμφωνα με τη Eurostat.