Ελαφρά αύξηση κατέγραψε το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών κατά το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2025, φθάνοντας τα €7,89 δισ., σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ειδικότερα, το ενεργητικό διαμορφώθηκε στα €7,899 δισ., έναντι €7,892 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφοντας οριακή τριμηνιαία άνοδο. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών (ΕΟ) μειώθηκε ελαφρώς στους 350, από 351 το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΚΤΚ, στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 το ενεργητικό των ΕΟ περιλάμβανε καταθέσεις και δάνεια ύψους €827,4 εκατ., μειωμένα σε σύγκριση με τα €860,2 εκατ. του Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, τα χρεόγραφα ανήλθαν σε €605,6 εκατ., από €613,4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ μετοχές και λοιποί συναφείς τίτλοι διαμορφώθηκαν στα €5,87 δισ., σημειώνοντας αύξηση από τα €5,84 δισ..

Από το σύνολο των μετοχικών τοποθετήσεων, €1,24 δισ. αφορούσαν εισηγμένες μετοχές, ενώ €2,99 δισ. επενδύθηκαν σε μη εισηγμένες μετοχές, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη έμφαση των επενδυτικών οργανισμών σε εναλλακτικές και μη εισηγμένες τοποθετήσεις.