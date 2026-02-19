Ανοίγει ο δρόμος για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) μετά αναμενόμενη έγκριση του νομοσχεδίου σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής. Η απόφαση του κράτους για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ συμβαδίζει με τη διεθνή τάση στον τομέα των χρηματαγορών, σύμφωνα με την οποία κρατικά χρηματιστήρια μετατράπηκαν σε εταιρείες ιδιωτικού δικαίου σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία και η Σιγκαπούρη.

Κάτι το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των χρηματιστηρίων, στην ενίσχυση της ευελιξίας τους και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της αγοράς, με αποτέλεσμα την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών.

Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο αναθεωρήθηκε τέσσερις φορές, διαφοροποιήθηκε η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής του ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει το ΧΑΚ, καθώς η υψηλότερη προσφορά δεν θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα. Συγκεκριμένα, θα συνυπολογίζονται τα ποιοτικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση του υποψήφιου στρατηγικού επενδυτή, δηλαδή οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, ώστε να λαμβάνεται υπόψη, πέραν της οικονομικής προσφοράς, και το προτεινόμενο επιχειρηματικό πλάνο του επενδυτή για την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς.

Καθορίζεται και η ποσοστιαία αναλογία κατά την αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφερόμενων στρατηγικών επενδυτών, με βάση την οποία η προσφερόμενη τιμή για την εξαγορά των μετοχών της εταιρείας ειδικού σκοπού και το επιχειρηματικό πλάνο θα έχουν βαρύτητα 70% και 30%, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο των συζητήσεων που έγιναν στη Βουλή, είχε αναφερθεί πως η ποσοστιαία αναλογία βαρύτητας των κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών κρίθηκε αναγκαία, ώστε να συνάδει με το γενικότερο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, και στη βάση αυτής θα επιλεγεί ο στρατηγικός επενδυτής που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται η δυνατότητα εξαίρεσης στρατηγικού επενδυτή ή/και τομέων δραστηριότητας από τη διαδικασία αποκρατικοποίησης για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή εθνικής ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί πως στα έγγραφα του διαγωνισμού θα περιληφθούν και πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως τα συνολικά έσοδα, το μετοχικό κεφάλαιο, οι μέσες ταμειακές ροές και η κερδοφορία των ενδιαφερόμενων επενδυτών κατά τα τελευταία τρία έτη, ενώ το επιχειρηματικό πλάνο θα περιγράφει τις προθέσεις του επιλέξιμου επενδυτή για την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τα επόμενα πέντε έτη. Το πλάνο αυτό θα είναι δεσμευτικό, αποτελώντας παράρτημα της συμφωνίας πώλησης.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του κράτους, ως πρώτο βήμα συστήνεται εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα λειτουργήσει ως μέσο για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ και θα αποτελείται από μία μητρική εταιρεία και τρεις θυγατρικές, μία για κάθε τομέα δραστηριότητας του κυπριακού χρηματιστηρίου. Το δεύτερο βήμα, μετά τη σημερινή έγκριση του νομοσχεδίου και την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαγωνιστικών εγγράφων, είναι η διενέργεια διαγωνισμού εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή ενδιαφέροντος από υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές. Το τρίτο βήμα είναι η υποβολή ενδιαφέροντος, όπου θα αξιολογηθούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας και τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, λαμβανομένων υπόψη ζητημάτων διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας και του δημόσιου συμφέροντος.

Διάταγμα Υπουργικού

Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων ενεργειών, το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίσει, μέσω διατάγματος, την ημερομηνία κατά την οποία θα μεταφερθούν οι εργασίες, οι αρμοδιότητες, οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες, καθώς και το ενεργητικό και το παθητικό του ΧΑΚ στον στρατηγικό επενδυτή. Παράλληλα, θα γίνει μεταφορά του προσωπικού του ΧΑΚ στο Υπουργείο Οικονομικών ή εθελούσια αποχώρησή του βάσει σχεδίου πρόωρης εθελούσιας αφυπηρέτησης. Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου περιλήφθηκε και πρόνοια, σύμφωνα με την οποία διασφαλίζονται η ανέλιξη και τα δικαιώματα του προσωπικού του ΧΑΚ που θα μεταφερθεί στη δημόσια υπηρεσία ή θα επιλέξει να ενταχθεί στο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης.