Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το νομοσχέδιο που προβλέπει την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ. Η υψηλότερη προσφορά που θα υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στρατηγικός επενδυτής δεν θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα. Συγκεκριμένα, θα συνυπολογίζονται τα ποιοτικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση του υποψήφιου στρατηγικού επενδυτή, δηλαδή, οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, ώστε να λαμβάνεται υπόψη, πέραν της οικονομικής προσφοράς, και το προτεινόμενο επιχειρηματικό πλάνο του επενδυτή για την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε πως πρόκειται για σημαντικό νομοσχέδιο τόσο για την κυπριακή οικονομία όσο και για τις προοπτικές ανάπτυξης του ΧΑΚ. Όπως είπε, σήμερα το ΧΑΚ έχει περιορισμένες δυνατότητες να αναπτυχθεί, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για ξεπούλημα περιουσιακών στοιχείων του κράτους, καθώς ο επενδυτής πρέπει να είναι θεσμικός και να προέρχεται από ρυθμιζόμενη αγορά. Εξέφρασε την ικανοποίησή της και για το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών εισάκουσε τις θέσεις του ΔΗΚΟ, τονίζοντας πως η τιμή δεν θα αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή του επενδυτή.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε πως η συμπερίληψη των ποιοτικών κριτηρίων που περιλήφθηκαν στον νόμο διασφαλίζει τη θετική ανάπτυξη του ΧΑΚ.

Σημαντικό θεσμικό βήμα λέει το ΥΠΟΙΚ

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ συνιστά ένα σημαντικό θεσμικό και μεταρρυθμιστικό βήμα, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου εκσυγχρονισμού της κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και αξιοπιστίας του χρηματοοικονομικού τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του με την οποία χαιρετίζει την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, τίθεται το αναγκαίο πλαίσιο για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, καθώς και για την ομαλή μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Αποθετηρίου και του Κεντρικού Μητρώου Αξιών σε στρατηγικό επενδυτή, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της απρόσκοπτης λειτουργίας τους και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Σημειώνει παράλληλα, ότι ο νόμος διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού του ΧΑΚ, καθώς προνοεί για την ομαλή μεταφορά του στο Υπουργείο Οικονομικών ή εναλλακτικά την παροχή αποζημίωσης στη βάση σχετικού σχεδίου πρόωρης εθελούσιας αφυπηρέτησης.

Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα μέλη του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου προς όφελος της κυπριακής οικονομίας.