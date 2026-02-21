Κι ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών κινήθηκε από πέρσι με στόχο να κλείσει ο κύκλος της πολεοδομικής αναρχίας, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) δεν κατάφεραν, εδώ και περίπου έναν χρόνο, να προχωρήσουν στην εξέταση αιτήσεων που υποβλήθηκαν από πολίτες και αφορούν την πολεοδομική αμνηστία.

Ο «Φ» έγινε δέκτης παραπόνων από πολίτες για καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους ΕΟΑ και, διερευνώντας το θέμα, διαφαίνεται πως δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για γενικευμένη αδράνεια στο συγκεκριμένο ζήτημα από το σύνολο των ΕΟΑ. Άλλωστε, η αδράνεια που παρατηρείται στους ΕΟΑ δεν φαίνεται να αφορά μόνο το ζήτημα της πολεοδομικής αμνηστίας, αλλά γενικότερα το θέμα των αδειοδοτήσεων, το οποίο εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες. Αν και αρχικά το πρόβλημα αποδόθηκε στην υποστελέχωση, πλέον η αιτιολόγηση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής, καθώς από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας τους οι ΕΟΑ είχαν στη διάθεσή τους περισσότερο από ενάμιση χρόνο για να στελεχωθούν.

«Δεν είναι στις προτεραιότητες»

Το σχέδιο που είχε ως σκοπό να κλείσει τις τρύπες όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης και τίτλων ιδιοκτησίας μέχρι στιγμής φαίνεται να μην έχει βοηθήσει και ιδιαίτερα, αφού αρκετοί πολίτες που υπέβαλαν εδώ και πολλούς μήνες τις αιτήσεις τους δεν έχουν λάβει ακόμη νέα από τους ΕΟΑ. Μάλιστα, σε μία περίπτωση, σύμφωνα πάντα με καταγγελία, συγκεκριμένος ΕΟΑ μετά από ερώτημα ενδιαφερόμενου απάντησε πως τη δεδομένη στιγμή η εξέταση αυτών των αιτήσεων δεν είναι στις προτεραιότητες του Οργανισμού.

Τους ζητούσε να ανεβάσουν ρυθμούς το Υπουργείο Εσωτερικών

Κάτι ωστόσο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εξ αρχής είχε δηλώσει κατηγορηματικά στους ΕΟΑ πως το σχέδιο για την πολεοδομική αμνηστία είναι προτεραιότητα και οι εξετάσεις των αιτήσεων θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, αφού και το ίδιο το Υπουργείο είχε γίνει δέκτης πληροφορίων για σοβαρές καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων από τους ΕΟΑ. Αυτό ακριβώς τόνιζε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε σχετική του επιστολή του προς τους Προέδρους των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης από τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα οι ΕΟΑ και πάλι δεν προχώρησαν με ταχύτατους ρυθμούς.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί πως για το συγκεκριμένο ζήτημα το πρόβλημα είναι διπλό. Αφού από τη μια οι πολίτες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες και από την άλλη το κράτος χάνει χρήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ήδη για έργα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα έσοδα για το κράτος από το συγκεκριμένο σχέδιο θα ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα διοχετεύονταν στον ΚΟΑΓ για νέα έργα προσιτής στέγης, ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν επειδή οι ΕΟΑ δεν έχουν προχωρήσει με την εξέταση των αιτήσεων, έστω και αν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που έκλεισε το σχέδιο.

Από τις 2841 αιτήσεις εξέτασαν τις 497

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ» αφήνουν εκτεθειμένους τους ΕΟΑ, αφού ένα ολόκληρο χρόνο μετά τη λήξη του σχεδίου οι Οργανισμοί έχουν εξετάσει μόλις το 17% των αιτήσεων, δηλαδή τις 497 από τις συνολικά 2841 αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Συγκεκριμένα, είχαν υποβληθεί συνολικά 2.841 αιτήσεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν αφορούν τη νομιμοποίηση πολεοδομικών παρατυπιών σε οικιστικές μονάδες (2.495 αιτήσεις – 88%). Ακολουθούν οι εμπορικές αναπτύξεις με 155 αιτήσεις (5.5%), οι γραφειακές αναπτύξεις με 57 αιτήσεις (2%), οι αναπτύξεις ψυχαγωγίας με 55 αιτήσεις (1.9%), οι βιομηχανικές αναπτύξεις με 44 αιτήσεις (1.5%), οι τουριστικές αναπτύξεις με δέκα αιτήσεις (0.4%), οι γεωργικές και κτηνοτροφικές αναπτύξεις με δέκα αιτήσεις (0.4%), οι αναπτύξεις εκπαίδευσης με οκτώ αιτήσεις (0.3%) και οι αναπτύξεις υγείας με εφτά αιτήσεις (0.2%).

Γεωγραφικά, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων υποβλήθηκε στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (1.049 αιτήσεις – 37%). Στις υπόλοιπες Επαρχίες, υποβλήθηκαν στον ΕΟΑ Λεμεσού 770 αιτήσεις (27%), στον ΕΟΑ Πάφου 519 αιτήσεις (18.3%), στον ΕΟΑ Λάρνακας 328 αιτήσεις (11.5%) και στον ΕΟΑ Αμμοχώστου 175 αιτήσεις (6.2%).

Τι προνοούσε η πολεοδομική αμνηστία

Το σχέδιο είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 13/09/2024, μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, όπου και είχε λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η πολεοδομική αμνηστία είχε ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε υφιστάμενες οικιστικές, εμπορικές, γραφειακές, και βιομηχανικές/βιοτεχνικές/ κτηνοτροφικές αναπτύξεις, καθώς και σε αναπτύξεις αναψυχής/ψυχαγωγίας, να υποβάλουν αίτηση με σκοπό την έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης και Τίτλων Ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι προχωρούσαν με την αίτηση και εξαγόραζαν, βάσει τιμών που είχε καθορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, μικροπαρανομίες και παρατυπίες ορισμένης κλίμακας, όπως για παράδειγμα πέργολες, καλυμμένες βεράντες και υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης.