Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα των τραπεζών για την χρήση του 2025 και τα business plan της τριετίας που αναμένουν οι επενδυτές, αλλά και την μερισματική πολιτική που θα εφαρμόσουν τα πιστωτικά ιδρύματα για να διατηρήσουν την ελκυστικότητά τους. Οι διοικήσεις των τραπεζών προετοιμάζονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να παρουσιάσουν τα νέα business plans και το στοίχημα της τριετίας, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Πρώτη η Τράπεζα Κύπρου, στο κυπριακό και ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 2025. To ύψος του μερίσματος για το 2025, έρχεται να επιβεβαιώσει την επιτάχυνση της μερισματικής πολιτικής της, έχοντας ως σύμμαχο τον υγιή ισολογισμό, υψηλό δείκτη ιδίων κεφαλαίων CET1 21%, συνολικό δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 25,9%, και πλεόνασμα ρευστότητας €9,2 δισ. Στις 3 Μαρτίου στην Αθήνα, αναμένεται να παρουσιάσει στους επενδυτές το νέο τριετές επιχειρηματικό πλάνο, διατηρώντας όπως αναφέρει, υποστήριξη της οικονομίας και τη δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από το 2012 έως το 2022 η Τράπεζα Κύπρου δεν κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους, καθώς οι προτεραιότητες επικεντρώθηκαν στην αναδιάρθρωση του ισολογισμού με έμφαση στην μείωση των εξυπηρετούμενων δανείων και την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης. Η απόφαση για διανομή €305 εκατ. (για το 2025) σε μετρητά αποτελεί όχι μόνο νέο ιστορικό ρεκόρ, αλλά και ένδειξη της εμπιστοσύνης της διοίκησης στη διατηρήσιμη κερδοφορία και στην κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Το ποσό διανομής για το 2025 (€305 εκατ.) αντανακλά ποσοστό διανομής 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής για το 2025, και αντιστοιχεί σε €0.701 ανά συνήθη μετοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, κατά τα δύο τελευταία έτη, έχει προχωρήσει σε διανομές ύψους περίπου €550 εκατ. στους μετόχους. Η αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό ( payout ratio ) όσο και ως προς το συνολικό ποσό, αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η διανομή 2025 ισοδυναμεί με απόδοση διανομής ( distribution yield ) ύψους 9% (με βάση την τιμή μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται τι θα πράξουν οι συστημικές ελληνικές τράπεζες. O όμιλος Eurobank με παρουσία στην Κύπρο μέσω της Eurobank Ltd μετά την εξαγορά της Ελληνικής, αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα χρήσης του 2025, στις 26 Φεβρουαρίου. Η Eurobank έχει εισέλθει σε μια φάση σημαντικών μερισματικών πολιτικών, στοχεύοντας σε διανομή άνω του 50% των καθαρών κερδών της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και ήδη υλοποιεί το άνοιγμα γραφείων αντιπροσωπείας σε Βομβάη και Άμπου Ντάμπι, συνδέοντας αγορά της Ινδίας με την Ευρώπη.

Και οι άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τα ποσοστά διανομής κερδών (payout ratios) το 2026, με στόχο την ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη μερισματική απόδοση που εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και 10%.

Την Παρασκευή στις 27 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει αποτελέσματα για το 2025 ο όμιλος Alpha Bank.

H διοίκηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος άνω του 50% των καθαρών κερδών από τη χρήση του 2025, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής έως το 2027. Την ίδια μέρα θα ανακοινώσει αποτελέσματα ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας και Προβλέπεται να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διανομής, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για payout που θα φτάσει έως και το 70%. Η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει να διανείμει το 50% των κερδών της και τα αποτελέσματα για την χρήση του 2025 θα τα ανακοινώσει στις 26 Φεβρουαρίου.