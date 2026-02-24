Στο 87% για τα έσοδα και στο 92% για τις πραγματικές δαπάνες ανήλθε η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού 2025, σύμφωνα με έκθεση του Γενικό Λογιστήριο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα έσοδα του κράτους για το 2025 ανήλθαν σε €10,20 δισ., έναντι €10,81 δισ. το 2024, αντιστοιχώντας σε 87% υλοποίηση (2024: 96%). Οι πραγματικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα €11,99 δισ., ποσοστό 92% του προϋπολογισμού, έναντι 91% το 2024, όταν είχαν ανέλθει σε €12,42 δισ.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, την τελευταία δεκαετία ο μέσος όρος υλοποίησης των συνολικών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανερχόταν στο 91%, στοιχείο που καταδεικνύει τη συγκριτικά υψηλή εκτέλεση των δημόσιων οικονομικών.

Έσοδα: μείωση λόγω δανεισμού, αύξηση φόρων

Η μείωση των εσόδων σε σχέση με το 2024 αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη ανάληψη δανείων, η οποία περιορίστηκε στα €0,10 δισ., έναντι €1,17 δισ. το 2024. Η υποχώρηση αυτή, ύψους €1,07 δισ., αντισταθμίστηκε εν μέρει από αυξημένα φορολογικά έσοδα, με τους Άμεσους Φόρους να ενισχύονται κατά €0,37 δισ. και τους Έμμεσους Φόρους κατά €0,17 δισ..

Οι Έμμεσοι Φόροι κατέγραψαν αύξηση 4%, κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από Φ.Π.Α., που ανήλθαν σε €3,16 δισ. από €3,08 δισ. το 2024, καθώς και από Φόρους Κατανάλωσης και λοιπούς έμμεσους φόρους. Αντίστοιχα, οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά 6%, κυρίως λόγω της ανόδου του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων, που έφθασε τα €3,79 δισ..

Δαπάνες: λιγότερες αποπληρωμές, περισσότερες παροχές

Η μικρή μείωση των συνολικών δαπανών αποδίδεται κυρίως στις χαμηλότερες αποπληρωμές δανείων, οι οποίες περιορίστηκαν κατά €0,84 δισ.. Αντίθετα, αυξημένες εμφανίζονται οι κοινωνικές παροχές και οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις, που ενισχύθηκαν κατά €0,10 δισ. και €0,18 δισ. αντίστοιχα.

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε €2,02 δισ., αυξημένες κατά 5%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των παροχών υγείας και της χορηγίας προς το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας.

Οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €1,93 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 11%, κυρίως λόγω της ενισχυμένης συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της αυξημένης εισφοράς βάσει Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος και της υψηλότερης χορηγίας προς τους δήμους.

Αναπτυξιακές και κεφαλαιουχικές δαπάνες

Η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για το 2025 ανήλθε σε €469,3 εκατ., με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται σε οδικά έργα, κατασκευαστικά έργα, υδατικά και αποχετευτικά συστήματα, καθώς και σε κυβερνητικά και σχολικά κτήρια.

Παράλληλα, η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων έφθασε τα €336,3 εκατ., με σημαντικά κονδύλια να διοχετεύονται σε έργα μη κυβερνητικών φορέων, στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών, στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες και σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, την τελευταία δεκαετία ο μέσος όρος υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών ανερχόταν στο 69%, ενώ για το 2025 το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 81%, εν μέρει λόγω της μείωσης του αρχικού προϋπολογισμού κατά €67,1 εκατ.

ΚΥΠΕ