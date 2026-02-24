Στόχος είναι τα νομοσχέδια του πρώτου Πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, που αφορούν το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να κατατεθούν αρχές Ιουνίου στη νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, με ορίζοντα εφαρμογής του νέου πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, μετά από δίωρη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Όπως ανέφερε, εντός Μαρτίου προγραμματίστηκαν τέσσερις συνεδρίες του Σώματος, αρχής γενομένης στις 5 Μαρτίου, ώστε να προχωρήσει η εξέταση των ζητημάτων και να επιτευχθεί, «ει δυνατόν», η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Ο Υπουργός είπε ότι, παράλληλα με τη συζήτηση του πρώτου Πυλώνα, θα διαμορφωθεί οδικός χάρτης και «ένα γενικό περίγραμμα» για τον δεύτερο Πυλώνα, διευκρινίζοντας ότι για τεχνικούς και πρακτικούς λόγους δεν είναι εφικτή η άμεση προώθηση των θέσεων που αφορούν τα ταμεία προνοίας, καθώς η υλοποίηση του δεύτερου Πυλώνα απαιτεί –όπως ανέφερε– περίοδο τριών έως τεσσάρων ετών.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας, σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, συζητήθηκαν επίσης το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για την επάρκεια κατώτατων μισθών και το τροποποιητικό νομοσχέδιο για το σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των ήδη ενταγμένων οφειλετών μέσω μεταβατικής διάταξης.

Ανέφερε ακόμη ότι στην ημερήσια διάταξη υπήρχε και θέμα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, το οποίο δεν συζητήθηκε λόγω χρόνου και θα τεθεί εκ νέου στις 5 Μαρτίου.

Αναλογιστική μείωση 12%: «θα μειωθεί η μείωση»

Σε σχέση με την αναλογιστική μείωση του 12%, ο Υπουργός είπε ότι περιλαμβάνεται στη μεταρρύθμιση του πρώτου Πυλώνα και ότι «θα υπάρξει μείωση της μείωσης αυτής», ανάλογα με τα κριτήρια που θα συμφωνηθούν. Όπως ανέφερε, η μείωση της μείωσης μπορεί να κυμανθεί από 2% έως 10%, ενώ τόνισε ότι ό,τι αποφασιστεί θα αφορά τόσο υφιστάμενους όσο και μελλοντικούς συνταξιούχους.

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον κοινωνικό διάλογο και στην τριμερή συνεργασία πολιτείας, εργοδοτών και συντεχνιών, υποστηρίζοντας ότι οι τεκμηριωμένες τοποθετήσεις των κοινωνικών εταίρων είναι αναγκαίες για λύσεις με τη μέγιστη δυνατή αποδοχή.

ΚΥΠΕ