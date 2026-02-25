Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καλεί ιδιοκτήτες παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να προχωρήσουν στην αντικατάσταση παλαιού τύπου κεντρικών προστατευτικών διακοπτών, επισημαίνοντας ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν πληροί πλέον τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν πριν από το 1990 εξακολουθεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιείται βολτομετρικού τύπου κεντρικός διακόπτης, ο οποίος δεν προσφέρει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας. Η αντικατάστασή του με αμπερομετρικού τύπου προστατευτικό διακόπτη χαρακτηρίζεται ως απλή αλλά ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της ηλεκτρικής ασφάλειας σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Η αντικατάσταση αφορά αποκλειστικά εγκαταστάσεις που διαθέτουν τον συγκεκριμένο παλαιό διακόπτη και πρέπει να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το ενδεικτικό κόστος αγοράς της συσκευής ανέρχεται περίπου στα €60, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης, το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Σε πολυκατοικίες, όπου υπάρχουν περισσότεροι από ένας τέτοιοι διακόπτες, η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται συνολικά και ταυτόχρονα.

Το Τμήμα συστήνει στους πολίτες να ελέγξουν εάν η εγκατάστασή τους εμπίπτει στις πιο πάνω περιπτώσεις, αναγνωρίζοντας τον παλαιό τύπο διακόπτη, καθώς η λύση που προτείνεται είναι ξεκάθαρη: άμεση αντικατάσταση.

Δωρεάν έλεγχος και προθεσμίες

Ο έλεγχος και η επιτήρηση της διαδικασίας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών παρέχονται δωρεάν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας στους ιδιοκτήτες επαρκή χρόνο για προγραμματισμό. Ωστόσο, ως καταληκτική ημερομηνία αντικατάστασης έχει οριστεί η 1η Οκτωβρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η ΑΗΚ δύναται να προχωρήσει σε διακοπή παροχής ηλεκτρισμού μέχρι την ολοκλήρωση της αντικατάστασης.

Χορηγία για ευάλωτους καταναλωτές

Για καταναλωτές που εντάσσονται στη διατίμηση 08 της ΑΗΚ, το Υπουργείο παρέχει χορηγία €60, καλύπτοντας ουσιαστικά το κόστος της συσκευής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με το έντυπο ΗΜΥ 73.26, με τελευταία ημερομηνία την 30ή Σεπτεμβρίου 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Επικοινωνία

Για διευκρινίσεις και καθοδήγηση:

Κεντρικό τηλέφωνο: 22800555

Email: voltometrica@ems.mcw.gov.cy

Επαρχιακά γραφεία: Λευκωσία: 22800580 Λεμεσός: 25570720 Λάρνακα & Αμμόχωστος: 24813621 Πάφος: 26821149



(ΣαΠ) 24-02-2026

