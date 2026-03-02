Η διάρκεια της περιφερειακής διένεξης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το εύρος και τη μονιμότητα των επιπτώσεων στην κυπριακή οικονομία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάριος Ζαχαριάδης.

Όπως ανέφερε, είναι ακόμη πρόωρο να αποτιμηθούν με ακρίβεια οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου, τόσο για την Κύπρο όσο και διεθνώς. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου πληθωριστικού επεισοδίου, ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ενώ σημείωσε ότι δημιουργείται ένα «σύννεφο αβεβαιότητας» για δυνητικούς επενδυτές και επισκέπτες της χώρας.

Ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου με την περιοχή της σύγκρουσης ενδέχεται να προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα αν η διένεξη παραταθεί. «Η Κύπρος είναι αρκετά κοντά για να ανησυχεί κανείς», είπε, προσθέτοντας ότι βραχυπρόθεσμα αναμένονται επιπτώσεις στον τουρισμό, οι οποίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα πλήγματα στις Βρετανικές Βάσεις, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες διεθνώς. Όπως σημείωσε, είναι η πρώτη φορά που τέτοιες ενέργειες αποκτούν τόσο έντονη διεθνή προβολή, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις τρέχουσες κρατήσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ανάκαμψη σε περίπτωση γρήγορης αποκλιμάκωσης.

Αναφερόμενος σε προηγούμενες κρίσεις, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν η Κύπρος είχε αποκομίσει οικονομικά οφέλη, όπως στον πόλεμο του Λιβάνου ή σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας στο Ισραήλ, όταν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον προς το νησί. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι σήμερα διαμορφώνεται μια αρνητική συσχέτιση της Κύπρου με τον περιφερειακό κίνδυνο, κάτι που χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Σε ό,τι αφορά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, ο κ. Ζαχαριάδης εκτίμησε ότι αυξάνει τις πιθανότητες ύφεσης και ενισχύει τη γενικότερη αβεβαιότητα, ειδικά αν παραταθεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Αν και οι άμεσες επιπτώσεις είναι εντονότερες για χώρες όπως η Κίνα, σημείωσε ότι δημιουργείται πίεση στις τιμές και κίνδυνος αναθέρμανσης του πληθωρισμού, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει και τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε κινδύνους και για την εφοδιαστική αλυσίδα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να γίνει λόγος για ελλείψεις, εκτός αν η κρίση παραταθεί σημαντικά.

Αναφερόμενος στις αγορές, σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται πτωτικά, με άνοδο να καταγράφεται κυρίως στο πετρέλαιο και τον χρυσό, ο οποίος λειτουργεί παραδοσιακά ως καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας. Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας, ώστε να μην ενισχυθεί περαιτέρω η αβεβαιότητα μέσω πρόωρων ή υπερβολικών εκτιμήσεων.