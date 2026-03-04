Αύξηση 4,4% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα κατέγραψε η Κύπρος το 2025 σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 18.704.653 το 2025, έναντι 17.909.481 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 795.172 διανυκτερεύσεων σε ετήσια βάση.

Ο μήνας με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση ήταν ο Αύγουστος, όταν καταγράφηκαν 2.953.148 διανυκτερεύσεις.

Ρεκόρ τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό, με σχεδόν 3,1 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα.

Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 2,2% σε σύγκριση με το 2024, δηλαδή 66,4 εκατομμύρια επιπλέον διανυκτερεύσεις.

Οι διανυκτερεύσεις διεθνών επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ οι διανυκτερεύσεις εγχώριων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 1,1%.

Οι κορυφαίοι προορισμοί στην ΕΕ

Περίπου 61,7% των συνολικών διανυκτερεύσεων στην ΕΕ συγκεντρώθηκαν σε τέσσερις χώρες:

Ισπανία με 513,6 εκατ. διανυκτερεύσεις

Ιταλία με 476,9 εκατ.

Γαλλία με 471,7 εκατ.

Γερμανία με 442,1 εκατ.

Αντίθετα, οι χαμηλότεροι αριθμοί καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο με 3,6 εκατ. διανυκτερεύσεις, στη Λετονία με 5 εκατ., και στην Εσθονία με 6,7 εκατ..

Αύξηση στις περισσότερες χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν σε 24 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ το 2025.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν:

η Μάλτα με +10,1%

η Πολωνία με +7,2%

Μειώσεις σημειώθηκαν:

στο Λουξεμβούργο ( -2,4% )

) στη Ρουμανία ( -1,7% )

) και στην Ιρλανδία (-0,4%).

Άνοδος και στο τέταρτο τρίμηνο του 2025

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι διανυκτερεύσεις στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με άνοδο σε 25 κράτη μέλη.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν:

στην Ιρλανδία με +12%

και στη Μάλτα με +10,9%.

Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν στη Ρουμανία (-4,6%) και στο Λουξεμβούργο (-0,4%).