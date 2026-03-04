Ακυρώσεις κρατήσεων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και σημαντική μείωση νέων κρατήσεων καταγράφει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), ενώ ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) εκτιμά ότι το πρόγραμμα του καλοκαιριού δεν φαίνεται προς το παρόν να επηρεάζεται ουσιαστικά.

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, και οι δύο φορείς ζητούν άμεση σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού και της κυβέρνησης, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν έγκαιρα μέτρα.

Ακυρώσεις και μείωση νέων κρατήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ Άκης Βαβλίτης δήλωσε ότι ήδη παρατηρούνται αρκετές ακυρώσεις κρατήσεων για την περίοδο Απριλίου–Μαΐου, ενώ οι νέες κρατήσεις για τους επόμενους μήνες έχουν μειωθεί σημαντικά.

Όπως ανέφερε, «το πιο ανησυχητικό είναι ότι έρχονται πολύ λίγες νέες κρατήσεις για τους επόμενους μήνες», επισημαίνοντας ότι ο Μάρτιος και ο Απρίλιος αποτελούν κρίσιμη περίοδο για την πορεία των κρατήσεων της καλοκαιρινής σεζόν.

Εξέφρασε επίσης ανησυχία για το ενδεχόμενο ακυρώσεων πτήσεων, ιδιαίτερα μετά την ταξιδιωτική οδηγία των Ηνωμένων Πολιτειών για την Κύπρο.

Ο ΣΤΕΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και προτίθεται να ζητήσει επείγουσα σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τον Υφυπουργό Τουρισμού, ενδεχομένως υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Έκκληση για ψυχραιμία

Ο Άκης Βαβλίτης τόνισε ότι απαιτείται «ψυχραιμία και νηφαλιότητα», χωρίς πανικό, αλλά παράλληλα με την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να προστατευθεί η τουριστική χρονιά.

Σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου του ΣΤΕΚ, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες.

ΠΑΣΥΞΕ: Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις μέχρι στιγμής

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης δήλωσε ότι υπάρχουν μεν ακυρώσεις, ωστόσο απαιτείται χρόνος για να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα.

Όπως σημείωσε, το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για το καλοκαίρι δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά μέχρι στιγμής, ενώ οι αλλαγές στις κρατήσεις στο άμεσο διάστημα θεωρούνται διαχειρίσιμες.

Ο ίδιος βρίσκεται στο Βερολίνο για συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς πράκτορες, στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών για την πορεία της τουριστικής αγοράς.

Επανέναρξη πτήσεων από αεροπορικές εταιρείες

Σύμφωνα με τον Χρίστο Αγγελίδη, μεγάλες εταιρείες όπως η British Airways και η EasyJet έχουν δώσει διαβεβαιώσεις ότι θα επαναρχίσουν τις πτήσεις τους προς την Κύπρο, εξέλιξη που θεωρείται θετική για την αγορά.

Παράλληλα, πολλοί διοργανωτές ταξιδιών δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να μεταθέσουν τα ταξίδια τους για αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, γεγονός που συμβάλλει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων.

Ο ΠΑΣΥΞΕ θα αποστείλει ερωτηματολόγιο στα μέλη του για την καταγραφή της κατάστασης, ώστε μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιπτώσεις στον τουρισμό.

ΚΥΠΕ