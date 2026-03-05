Το ντόμινο της αβεβαιότητας που προκαλείται από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν καλούνται να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης, σε δυο μέτωπα: Το ενδεχόμενο ενός νέου ενεργειακού σοκ, που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, σε μια περίοδο που οι τιμές είχαν αρχίσει να σταθεροποιούνται, αλλά και τη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Με απλά λόγια, αν οι πολίτες θα ξαναζήσουν ημέρες μεγάλης ακρίβειας και μείωσης της πραγματικής αγοραστικής τους δύναμης και, επιπλέον, αν θα ξαναπάρουν την πάνω βόλτα τα επιτόκια και οι δόσεις αποπληρωμής.

Τα ευρύτερα ζητήματα που αναφύονται θα απασχολήσουν τους υπουργούς Οικονομικών στις συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin στις 9 και 10 Μαρτίου, αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες, στη Σύνοδο Κορυφής στις 19 και 20 του μηνός.

Πού το πάει η ΕΚΤ

Στις 19 Μαρτίου, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στη Φρανκφούρτη, καθώς θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν, με δηλώσεις του στους Financial Times, σημείωσε ότι «νομοτελειακά, η άνοδος των τιμών της ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ειδικά σε βραχυπρόθεσμο διάστημα» και ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν «αρνητική για την ανάπτυξη».

Οι επενδυτές βλέπουν επί του παρόντος πιθανότητα 88% η ΕΚΤ να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2% φέτος, σύμφωνα με το Reuters. Ο Λέιν δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να αλλάξει η στάση της Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια. «Νομίζω ότι το σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι εντάξει». Αν δεν υπάρξει ένα μεγάλο και διαρκές σοκ από τη Μέση Ανατολή, η οικονομία της Ευρωζώνης «αναπτύσσεται κοντά στις δυνατότητές της», είπε, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει σημαντικούς κινδύνους υπερθέρμανσης της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, επισημαίνει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να διατηρήσει «ανοιχτές όλες τις επιλογές» σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, καθώς «οι επιπτώσεις της σύρραξης στην οικονομία και στον πληθωρισμό θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκειά της». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ελλείψει ορατότητας η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να βιαστεί να μεταβάλει τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής, αλλά να παραμείνει σε εγρήγορση και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Κάθετη πτώση στην Ασία

Oι αγορές έχουν τον δικό τους τρόπο να τιμολογούν τον κίνδυνο και να προεξοφλούν καταστάσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα χρηματιστήρια τιμολογούν πλέον ένα πληθωριστικό σοκ, αν και χθες άρχισαν να παρατηρούνται φαινόμενα πιο ψύχραιμης αντιμετώπισης των εξελίξεων.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε χθες Τετάρτη μικρή άνοδο περίπου +0,6%, σε αντιδιαστολή με δύο προηγούμενες συνεδρίες με σημαντικές απώλειες στις αξίες μετοχών.

Τα futures του S&P 500 και του Nasdaq (πριν τη χθεσινή συνεδρία της Wall Street) κατέγραψαν οριακά ανοδικό πρόσημο (+0,1% έως +0,4%), αλλά με πολύ αυξημένη μεταβλητότητα.

Αντίθετα, στην Ασία, ο κορεατικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi είχε σοβαρές απώλειες, μεγαλύτερες από 12% χθες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση που έχει μετρηθεί ποτέ. Η πτώση ήταν τόσο έντονη που ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες διακοπής της διαπραγμάτευσης, για να σταματήσουν οι συναλλαγές προσωρινά, λόγω υπερβολικής μεταβλητότητας. Οι κυριότερες μετοχές τεχνολογίας στο χρηματιστήριο της Κορέας, όπως Samsung Electronics και SK Hynix, έχασαν διψήφια ποσοστά αξίας.