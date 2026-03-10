Αποστολή Βρυξέλλες

Η Κύπρος είναι ασφαλής προορισμός, διαμήνυσε από τις Βρυξέλλες ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος θα προεδρεύσει του Συμβουλίου του ECOFIN. Πριν από την έναρξη της συνεδρίας του ECOFIN, δήλωσε ότι σήμερα οι υπουργοί θα συζητήσουν την κατάσταση στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομία λόγω των εχθροπραξιών και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Είναι Μάρτιος. Η άνοιξη μόλις έφτασε και όλοι ελπίζουμε η άνοιξη να επικρατήσει το συντομότερο δυνατό στο πολιτικό και οικονομικό διεθνές περιβάλλον. Όπως γνωρίζετε, προέρχομαι από την Κύπρο. Η Κύπρος γεωγραφικά βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή όπου υπάρχουν κάποια εχθροπραξίες τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν», σημείωσε.

Όπως είπε, έχουν ληφθεί ορισμένα προληπτικά μέτρα, τονίζοντας: «Η ζωή στην Κύπρο συνεχίζεται ομαλά και με ασφάλεια. Ο εναέριος χώρος είναι πάντα ανοιχτός. Και εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πολιτών μας. Και πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν η ΕΕ θα στηρίζει τις χώρες που δέχονται τις περισσότερες επιπτώσεις λόγω του πολέμου, σημείωσε πως οι επιπτώσεις είναι σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, προσθέτοντας ότι «ακριβώς η συζήτηση σήμερα, όπως και χθες στο Eurogroup μεταξύ των υπουργών Οικονομικών, είναι να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις. Πάντοτε υπάρχει το θέμα της αναλογικότητας, το οποίο αντιμετωπίζεται».