Η Qantas Airways και η Air New Zealand ανακοίνωσαν την αύξηση των ναύλων τους, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, και της σημαντικής αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών. Οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη, οι οποίες πριν τη σύγκρουση ήταν περίπου 85 έως 90 δολάρια ανά βαρέλι, έχουν αυξηθεί σε 150 έως 200 δολάρια ανά βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας προβλήματα στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.

Η Air New Zealand ανέστειλε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η σύγκρουση, ενώ η Qantas διερευνά τη δυνατότητα ανακατανομής της χωρητικότητας στην Ευρώπη λόγω των περιορισμών στη Μέση Ανατολή, όπου οι πτήσεις είναι περιορισμένες λόγω των επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι οι πτήσεις της προς την Ευρώπη είναι πλήρεις σε ποσοστό άνω του 90% για τον Μάρτιο, σε σύγκριση με το συνήθως 75% αυτή την εποχή του χρόνου.

Η Cathay Pacific Airways του Χονγκ Κονγκ και η Hong Kong Airlines επίσης προχώρησαν σε αυξήσεις επιβαρύνσεων καυσίμων, ενώ η Vietnam Airlines ζήτησε την κατάργηση του περιβαλλοντικού φόρου στα καύσιμα για να στηρίξει τη λειτουργία της.

Το αυξανόμενο κόστος καυσίμων έχει σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγια τους για να αποφύγουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι Emirates, Qatar Airways και Etihad μεταφέρουν συνήθως περίπου το ένα τρίτο των επιβατών από την Ευρώπη στην Ασία και περισσότερους από τους μισούς επιβάτες από την Ευρώπη στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα κοντινά νησιά του Ειρηνικού.

Η HanaTour Service της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την ακύρωση ομαδικών εκδρομών που περιλαμβάνουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού της Ταϊλάνδης προειδοποιεί για μεγάλες απώλειες τουριστών και εσόδων εάν η σύγκρουση παραταθεί.

