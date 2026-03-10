Δεν αποκλείονται αυξήσεις έως και 30%-40% στις τιμές βενζίνης και ντίζελ στην Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες, ανέφερε στο ΡΙΚ ο ειδικός σε θέματα ενέργειας και Senior Associate / Senior Fellow στο Atlantic Council Τσιαρλς Έλληνας, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στις αγορές πετρελαίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δηλώσεις και τις αποφάσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ.

Όπως ανέφερε, οι αγορές πετρελαίου κινούνται με μεγάλη αστάθεια, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να εκτοξεύεται μέχρι και τα 120 δολάρια το βαρέλι μετά από δηλώσεις για πιθανή παράταση του πολέμου, πριν υποχωρήσει ξανά κοντά στα 91-94 δολάρια όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι «σχεδόν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι».

Ο κ. Έλληνας σημείωσε ότι εάν οι συγκρούσεις συνεχιστούν για εβδομάδες, οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ξανά τα 120 δολάρια, ενώ θεωρητικά θα μπορούσαν να πλησιάσουν και τα 150 δολάρια σε ακραίο σενάριο, αν και αυτό θα απαιτούσε πλήρη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, κάτι που χαρακτήρισε δύσκολο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις εντείνουν την αβεβαιότητα. Όπως εξήγησε, αν πληγούν διυλιστήρια ή μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου και LNG, θα χρειαστούν περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες για να επανέλθουν σε λειτουργία. Ενδεικτικά ανέφερε ότι εργοστάσιο παραγωγής LNG στο Qatar που ανέστειλε τη λειτουργία του θα χρειαστεί 2-3 εβδομάδες για να επαναλειτουργήσει, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η παραγωγή θα μπορούσε να επηρεαστεί ακόμη και μέχρι το τέλος του έτους, κάτι που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές και στην οικονομία.

Για την Κύπρο, εκτίμησε ότι μέσα στην τρέχουσα ή την επόμενη εβδομάδα, όταν γίνουν νέες εισαγωγές καυσίμων, οι αυξήσεις θα αρχίσουν να μεταφέρονται στην αγορά.

«Δεν αυξήθηκαν, αλλά πιστεύω αυτήν την εβδομάδα ή την ερχόμενη θα φτάσουν διότι τα αποθέματα θα εξαντληθούν», είπε.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης, καθώς πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή δεν έχουν σταματήσει πλήρως την παραγωγή αλλά την έχουν μειώσει, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να επανέλθουν σχετικά γρήγορα.

Παράλληλα επεσήμανε ότι αυξάνεται επίσης η πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί περίπου 20% και τα χρηματιστήρια δέχονται πιέσεις, κάτι που εντείνει τις πιέσεις προς τον Ντόλαντ Τραμπ να τερματίσει την κρίση, ιδιαίτερα ενόψει των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι εξελίξεις επηρεάζονται και από τη στάση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος –όπως είπε – παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της σύγκρουσης με το Ιράν, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.