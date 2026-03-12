Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε πρόταση νόμου με την οποία τροποποιείται η νομοθεσία για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, εισάγοντας νέες πρόνοιες για την παράταση αδειών έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαφάνεια στη διαδικασία σύνδεσης με τα δίκτυα και τη διαχείριση της παραγωγής ενέργειας.

Την πρόταση νόμου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης και Νίκος Σύκας, ο βουλευτής Αμμοχώστου Μιχάλης Γιακουμή και ο Πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης.

Η πρόταση νόμου εγκρίθηκε με 21 ψήφους υπέρ και 13 εναντίον, με τους βουλευτές του ΑΚΕΛ και την βουλευτή Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου να ψηφίζουν κατά.

Με βάση τη νομοθεσία, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) θα μπορεί να παρατείνει τη χρονική ισχύ άδειας ή εξαίρεσης για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή και με αιτιολογημένη απόφαση. Προϋπόθεση είναι, μεταξύ άλλων, να διαπιστώνεται ότι ο αιτητής διαθέτει την τεχνική, οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για υλοποίηση του έργου και ότι έχει ακολουθήσει τη διαδικασία μέσω της Υπηρεσίας Ενιαίας Εξυπηρέτησης.

Η παράταση θα μπορεί να παραχωρείται για περίοδο έως ενός έτους κάθε φορά, με ανώτατο συνολικό όριο τα πέντε έτη.

Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής στοιχείων σχετικά με την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο κατά την υποβολή του πρώτου αιτήματος παράτασης, ενώ σε επόμενα αιτήματα θα απαιτείται βεβαίωση ότι έχει εκδοθεί προσφορά σύνδεσης.

Η νομοθεσία εισάγει επίσης υποχρεώσεις για τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς να δημοσιεύουν τη σειρά προτεραιότητας των εγκεκριμένων και εκκρεμούντων αιτημάτων σύνδεσης ανά υποσταθμό, τόσο για έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας όσο και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία.

Παράλληλα, η σύνδεση έργων στο δίκτυο θα γίνεται βάσει κριτηρίων ωριμότητας, τα οποία θα δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ενέργειας, κατόπιν διαβούλευσης με τη ΡΑΕΚ και τους διαχειριστές των συστημάτων, ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε έργα που είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, καθώς και σε σταθμούς παραγωγής που συνδυάζονται με εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Προβλέπεται επίσης ότι δεν θα δεσμεύεται ηλεκτρικός χώρος στο σύστημα μεταφοράς ή διανομής εάν δεν έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το έργο.

Επιπλέον, θεσπίζονται ρυθμίσεις για τις περικοπές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν αυτό απαιτείται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος, ενώ προβλέπεται ότι τροποποιήσεις στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου θα τίθενται εκ των προτέρων σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, μέρος της δυναμικότητας των υποσταθμών μεταφοράς θα μπορεί να δεσμεύεται για έργα ανανεώσιμης ενέργειας από αυτοκαταναλωτές, με κριτήρια που θα καθορίζονται από τον Υπουργό Ενέργειας.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα παρουσίασε τις τροπολογίες που κατέθεσε το κόμμα του, σημειώνοντας ότι βασίζονται στις απόψεις των φορέων που θα κληθούν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία. Όπως είπε, στόχος των προτάσεων ήταν να αποφευχθούν προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος και στη διαδικασία υλοποίησης των έργων.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι μία από τις τροπολογίες προέβλεπε την εξουσία της ΡΑΕΚ να ανακαλεί άδειες σε περίπτωση που έχουν παρέλθει τρία χρόνια χωρίς να έχει κατατεθεί αίτηση για άδεια οικοδομής. Άλλη τροπολογία προνοούσε να λαμβάνεται υπόψη το κόστος από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ περιλάμβανε και πρόνοια για ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους λόγους περικοπών στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, πρότεινε να διασφαλίζεται ότι η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο θα ισχύει μόνο για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ απορρίφθηκαν με 15 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 2 αποχές.

ΚΥΠΕ