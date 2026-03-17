Δύσκολα θα ρίξει ουσιαστικά τα επιτόκια ο υφιστάμενος ανταγωνισμός στον κυπριακό τραπεζικό σύστημα, καθώς κάθε φορά που η Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει στοιχεία για το ύψος των επιτοκίων που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο, αναδεικνύονται οι περιορισμένες επιλογές που έχουν οι δανειολήπτες για να διαπραγματευτούν ένα «καλό επιτόκιο».

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι ο τραπεζικός τομέας χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση, με λίγους παίκτες να ελέγχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, γεγονός που περιορίζει τον ουσιαστικό ανταγωνισμό. Αν ενδιαφέρεται κάποιος να κάνει έρευνα αγοράς για στεγαστικό δάνειο, οι επιλογές του είναι μόνο τέσσερις. Και αν ένας επιχειρηματίας θέλει δάνειο πάνω από €1 εκατ., πάλι οι επιλογές που έχει είναι μόνο τέσσερις τράπεζες.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναδεικνύεται το θέμα και σημειώνεται πως «την τελευταία πενταετία, ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει μειωθεί κατά 4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 36% στην Κύπρο. Παράλληλα, το μερίδιο των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Significant Institutions) στην Κύπρο μειώθηκε την τελευταία πενταετία, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερό. Σημαντική μείωση κατέγραψε και το μερίδιο των εγχώριων τραπεζών στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια, σε σχέση με τις τράπεζες ξένης ιδιοκτησίας».

Οι βασικές επιλογές

Στις περιπτώσεις των στεγαστικών δανείων (νέες εργασίες – συμβάσεις) οι επιλογές που έχουν οι πελάτες είναι μεταξύ της Alpha Bank με επιτόκιο 2,86%, της Eurobank Ltd με επιτόκιο 2,91%, της Αncoria Bank με 3,10%, της Τράπεζας Κύπρου με 3,23% και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 3,41%.

Λίγο καλύτερα τα πράγματα στο πεδίο του ανταγωνισμού για όσους επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για δάνειο ως €1 εκατ., έχοντας να επιλέξουν επιτόκιο μεταξύ επτά πιστωτικών ιδρυμάτων. To πιο χαμηλό ανταγωνιστικό επιτόκιο αγοράς (μήνας αναφοράς Ιανουάριος) προσφέρει η Ancoria Bank 3,20%, η Αlpha Bank Cyprus 3,71%, η Eurobank Ltd 3,72%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 4,05%, η Τράπεζα Κύπρου 4,27% και η Societe Generale Cyprus 4,76%.

Οι τέσσερις επιλογές που έχουν οι επιχειρηματίες για έρευνα αγοράς όσον αφορά το ύψος των επιτοκίων για δάνεια άνω του €1 εκατ. είναι: Ancoria Bank με το χαμηλότερο επιτόκιο 3,42%, η Eurobank Ltd με επιτόκιο 3,58%, η Alpha Bank με 3,82% και η Τράπεζα Κύπρου με 4,72%.

Πάντως, η μελέτη της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρει ότι ένας λιγότερο ανταγωνιστικός τραπεζικός τομέας, με αυξημένη ισχύ αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα περιθώρια επιτοκίων. Επιπλέον, οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν λιγότερο ανταγωνισμό ενδέχεται να είναι λιγότερο ευαίσθητες στις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής, αποδυναμώνοντας έτσι τον μηχανισμό μετάδοσης της.

Αντίθετα, σε περιπτώσεις πολύ έντονου ανταγωνισμού και παράλληλης ύπαρξης χαλαρών ρυθμιστικών κανόνων ή μη-εφαρμογής τους, οι τράπεζες ενδέχεται να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους για να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους, κάτι που μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα τους να μετακυλίουν ορθολογικά τους κινδύνους στην τιμολόγηση των δανείων.

Καταθετικά επιτόκια

Στα επιτόκια καταθέσεων από νοικοκυριά, διάρκειας ενός έτους (νέα δάνεια), ο ανταγωνισμός έχει πεδίο δράσης σε οκτώ πιστωτικά ιδρύματα. Το ψηλότερο επιτόκιο 1,67% προσφέρει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,46%, η Alpha Bank Cyprus 1,42%, η Eurobank Ltd και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 1,20%, η Societe Generale Cyprus 0,95%, η Τράπεζα Κύπρου 0,86% και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 0,85%.

Παρόμοιος αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων υπάρχει και για επιλογή επιτοκίου καταθέσεων από επιχειρηματίες (διάρκειας ως 1 έτος – νέες εργασίες). Το ψηλότερο επιτόκιο προσφέρει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 1,71%, ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου 1,45%, η Alpha Bank Cyprus 1,43%, η Ancoria και η Eurobank Ltd με 1,32%, η Societe Generale Cyprus 1,12%, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 1,05% και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 0,67%.