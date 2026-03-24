Στα «χωρικά ύδατα» του δεύτερου πυλώνα, όσον αφορά στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εισήλθαν χθες οι κοινωνικοί εταίροι. Στη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας παρουσίασε σε εργοδότες και συντεχνίες τις πρώτες σκέψεις της κυβέρνησης όσον αφορά στο σχεδιασμό για την μεταρρύθμιση των Ταμείων Προνοίας, με τις δυο πλευρές (εργοδότες και συντεχνίες) να επαναλαμβάνουν για μια ακόμη φορά, ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν και να σχεδιαστούν ταυτόχρονα οι αλλαγές που θα επέλθουν στους δυο πυλώνες, ανεξαρτήτως πότε αυτές θα εφαρμοστούν.

Αναλυτικότερα, ο Μαρίνος Μουσιούττας, στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, παρουσίασε χθες στους κοινωνικούς εταίρους το περίγραμμα των πέντε βασικών αξόνων του δεύτερου πυλώνα που αφορά τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια – τα Ταμεία Προνοίας – και αποτελεί αναπόσπαστο συμπλήρωμα ενός σύγχρονου πολυεπίπεδου πλαισίου κοινωνικής ασφάλισης. Πρόσθεσε ότι οι άξονες αυτοί αφορούν την ανεξαρτησία και αναβάθμιση της εποπτικής αρχής.

Οι πέντε άξονες

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στους πέντε άξονες που θα διέπουν τον δεύτερο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης: (α) Ανεξαρτησία και αναβάθμιση της εποπτικής αρχής, (β) ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και της εποπτείας των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, (γ) επέκταση της κάλυψης συμμετοχής σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό ταμείο του δεύτερου πυλώνα. (δ) ενίσχυση της επάρκειας των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων και την ποσοτική αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών πολιτικής για μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα και (ε) μέτρηση της επίδρασής τους στην επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων, καθώς και τη φορολογική μεταχείριση του δεύτερου πυλώνα, όσον αφορά τις εισφορές, τα εισοδήματα των ταμείων από επενδύσεις και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που θα προκύψουν.

Η εργοδοτική πλευρά, τόνισε ότι θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι και το κομμάτι που αφορά στη βιωσιμότητα των Ταμείων, δηλαδή τόσο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και των Ταμείων Προνοίας, πέραν της επέκτασης της κάλυψης και της ενίσχυσης της επάρκειας. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών.

Ο υπουργός Εργασίας σημείωσε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για μια αρχική γενική συζήτηση, προσθέτοντας ότι έχει αποφασιστεί η παραπομπή του θέματος της εκ βάθους εξέτασης των επιλογών που θα προκύψουν στις τεχνικές επιτροπές, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για τις πτυχές του πρώτου πυλώνα. Όσον αφορά στον πρώτο πυλώνα, οι διεργασίες προχωρούν βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινωθεί, το οποίο αφορά την κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή τον προσεχή Ιούνιο και ακολούθως την οριστική εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η διαδικασία υλοποίησης

Σε σχέση με τη διαδικασία υλοποίησης της μεταρρύθμισης του δεύτερου πυλώνα που αφορά στα Ταμεία Προνοίας, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αποφασίστηκαν τα εξής: (1) Εις βάθος συζήτηση των αλλαγών στα πλαίσια των Τεχνικών Επιτροπών και ακολούθως συζήτηση επί των αρχών στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. (2) Ετοιμασία νομοσχεδίων για αλλαγή των υφιστάμενων νομοθεσιών εκεί και όπου χρειάζεται. (3) Σύσταση Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής, η οποία θα έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει την εφαρμογή των αλλαγών. (4) Διαβουλεύσεις με τον Έφορο Φορολογίας για να διευκρινιστούν οι όποιες λεπτομέρειες.

Επενδυτική πολιτική ΤΚΑ

Η επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος έχει οριστεί για τις 30 Μαρτίου, κατά την οποία αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση για τον πρώτο πυλώνα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στη συγκεκριμένη συνεδρία θα συζητηθεί σε έκταση η επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στις επόμενες συνεδρίες, θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πυλώνων, αναλόγως και των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις τεχνικές επιτροπές.