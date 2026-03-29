Μπορεί η κυβέρνηση να απέσυρε στο παρά πέντε το νομοσχέδιο για τη λειτουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης, καθώς διαφωνούσε με το τελικό κείμενο όπως διαμορφώθηκε από τα κόμματα, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα «επανακατατέθηκε» στη Βουλή. Και αυτό, καθώς ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, αποτύπωσε το νομοσχέδιο, όπως το διαμόρφωσε η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, σε πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μάλιστα, η πρόταση νόμου θα τεθεί την Τρίτη εκ νέου στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου με στόχο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια και να εγκριθεί πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής.

Όταν το Υφυπουργείο Τουρισμού απέσυρε το νομοσχέδιο λίγες ώρες πριν τεθεί ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών, οι οποίοι το είχαν εξετάσει για πάνω από πέντε μήνες και σε δέκα συνεδρίες. Σημείο αιχμής αποτέλεσε το ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας των χώρων εστίασης, καθώς και οι πρόνοιες για την ηχορύπανση, αφού οι θέσεις των κομμάτων διέφεραν από αυτές της κυβέρνησης.

Ουσιαστικά, η πρόταση νόμου προβλέπει τα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των μελών της Επιτροπής Εμπορίου, με την σημαντικότερη αλλαγή να αφορά το ωράριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τελικό κείμενο, οι ταβέρνες και οι μπυραρίες θα μπορούσαν να παραμένουν ανοιχτές, όλο το χρόνο, έως τις 3:30 τα ξημερώματα, ενώ τα μουσικοχορευτικά κέντρα και οι δισκοθήκες έως τις 5 το πρωί με υπουργικό διάταγμα.

Αναλυτικά, το ωράριο λειτουργίας των χώρων εστίασης διαμορφώνεται ως εξής:

– Τα υποστατικά κατηγορίας «εστίασης και αναψυχής» καθώς και τα υποστατικά κατηγορίας «διασκέδασης» μπορούν να παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 3:30 π.μ. της αμέσως επόμενης ημέρας.

– Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Τουρισμού, με διάταγμά του να παρατείνει τις ώρες λειτουργίας των χώρων αναψυχής, ώστε να δύνανται να παραμείνουν ανοιχτά πέραν των 3:30 π.μ., αλλά όχι αργότερα από τις 5:00 π.μ.

– Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για μη αδειούχα υποστατικά τα οποία λειτουργούσαν πριν από την ημερομηνία έναρξης του νέου νόμου, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία και νοουμένου ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με εξαίρεση τα υποστατικά κλειστού τύπου.

Με την πρόταση νόμου, αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας λειτουργίας χώρου εστίασης και διασκέδασης ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ή το κοινοτικό συμβούλιο για υποστατικά που βρίσκονται στα όρια του οικείου δήμου ή της οικείας κοινότητας, αντί του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση της Κυβέρνησης. Επίσης παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Εσωτερικών να εκχωρεί τις εξουσίες του κοινοτικού συμβουλίου ως αρμόδιας αρχής για την έκδοση άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής στον οικείο έπαρχο. Εξαιρούνται οι χώροι αναψυχής που λειτουργούν εντός του γηπέδου ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος και ενοικιάζονται σε τρίτους από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας λειτουργίας χώρου αναψυχής. Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να τηρεί γενικό μητρώο των αδειών λειτουργίας χώρων αναψυχής που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα παρέχεται η εξουσία στο Υφυπουργείο Τουρισμού να προβαίνει σε οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνει αναγκαίους στους χώρους αναψυχής για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης της στρατηγικής τουρισμού και να συστήνει σε αυτά διορθωτικά μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια αρχή. Το τέλος άδειας λειτουργίας θα καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο ισχύος της. Ταυτόχρονα επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής νέας, επικαιροποιημένης αίτησης, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων ή δεδομένων που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα αίτηση μετά την ημερομηνία υποβολής της. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας χώρου εστίασης δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του αντιγράφου επιστολής από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη γραπτής εκτίμησης των κινδύνων. Τέλος, εξαιρούνται οι αίθουσες δεξιώσεων από την υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου.