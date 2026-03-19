Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α.) εκφράζει την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του για την αιφνίδια απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Αναψυχής, μόλις λίγο πριν αυτό οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για σοβαρή θεσμική οπισθοδρόμηση και για ανατροπή μιας συλλογικής και δημοκρατικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο κείμενο είχε προκύψει ύστερα από μακρά διαβούλευση και είχε εξασφαλίσει τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να επανέλθει άμεσα με το κείμενο που διαμορφώθηκε μέσα από τον διάλογο, τονίζοντας ότι ο τομέας της φιλοξενίας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εξυπηρέτησης επιμέρους συμφερόντων.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. εκφράζει την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του για την αιφνίδια απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορούσε την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Αναψυχής, λίγη μόλις ώρα πριν αυτό οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση και χωρίς να υπάρχει μεχρι και τη τελευταία στιγμή καμμία τροπολογία κατατεθειμένη !

Ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτέλεσε προϊόν εκτενούς διαλόγου, διαβουλεύσεων και συγκλίσεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και το οποίο, στη διαμορφωθείσα του μορφή, είχε εξασφαλίσει τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, καθώς επρόκειτο για ένα ισορροπημένο, δίκαιο και συνταγματικά ορθό κείμενο

Δυστυχώς, κατά την τελευταία εβδομάδα, μετά και την αναβολή που ζητήθηκε χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, καταγράφηκαν συντονισμένες προσπάθειες από συγκεκριμένους κύκλους για ανατροπή της ισορροπίας που είχε επιτευχθεί, μέσω διασποράς παραπλανητικών και ανακριβών πληροφοριών.

Καθώς οι προσπάθειες αυτές δεν ευοδώθηκαν στο πλαίσιο της Βουλής, επελέγη τελικά η απόσυρση του νομοσχεδίου, στερώντας από τον τομέα της φιλοξενίας ένα σύγχρονο και ισορροπημένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε προκύψει μέσα από μια μακρά και ουσιαστικήκαι εξαντλητική διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και κατά πόσο το δημόσιο συμφέρον αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα.

Η απόσυρση ενός νομοσχεδίου που είχε ήδη διαμορφωθεί μέσα από ευρεία κοινοβουλευτική συναίνεση, την ύστατη στιγμή πριν την ψήφισή του, συνιστά σοβαρή θεσμική οπισθοδρόμηση και πλήγμα στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού διαλόγου.

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για την ανατροπή μιας συλλογικής και δημοκρατικής διαδικασίας, η οποία κατέληξε σε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που εξυπηρετούσε το σύνολο του τομέα και θίγει, προσβάλλει και περιφρονει το Κοινοβουλευτικό Σώμα και αμαυρώνει τη Δημοκρατία.

Καλούμε την Πολιτεία να επανέλθει άμεσα με το κείμενο που διαμορφώθηκε μέσα από τον διάλογο και να σεβαστεί τη διαδικασία και τους θεσμούς.

Ο τομέας της φιλοξενίας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εξυπηρέτησης επιμέρους συμφερόντων. Η ευθύνη απέναντι στην οικονομία, την κοινωνία και την εικόνα της χώρας επιβάλλει σοβαρότητα, συνέπεια και σεβασμό στις συλλογικές διαδικασίες.

Φάνος Λεβέντης

Γενικός Γραμματέας ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α.