Η φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά και οι πολλές αλλαγές που επήλθαν στις δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου, θα καθυστερήσουν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025.

Aντί αυτές να υποβληθούν μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος Tax For All, όπως ήταν προγραμματισμένο, θα κατατεθούν μέσω του υφιστάμενου συστήματος TAXISnet.

Μετά τη νέα τάξη πραγμάτων στο φορολογικό καθεστώς, το Τμήμα Φορολογίας βρισκόταν σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την ιδιωτική εταιρεία στη Νέα Ζηλανδία, η οποία υλοποιεί το σύστημα Tax For All. Η εταιρεία ζήτησε επιπρόσθετο χρόνο για να ενσωματώσει τις πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα, ενώ πρότεινε να ακολουθηθεί η συνηθισμένη διαδικασία για το περσινό φορολογικό έτος.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2025 θα αρχίσει μεταξύ Ιουνίου – Ιουλίου, αντί τον Απρίλιο, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, μιλώντας στον «Φ», διαβεβαίωσε τους φορολογούμενους ότι θα τους δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος να συμμορφωθούν με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και με την καταβολή του φόρου και των εισφορών που πιθανώς να προκύπτουν, χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις. Υπέδειξε πως η φιλοσοφία είναι ότι, όταν η διοίκηση ευθύνεται για τις καθυστερήσεις, τότε δίνεται ο απαραίτητος χρόνος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις αρχές του 2027 θα μεταφερθούν όλες οι άμεσες φορολογίες στο μηχανογραφικό Tax For All. Εκτιμάται πως οι αλλαγές στο σύστημα για τις φορολογικές δηλώσεις θα έχουν κόστος €1 εκατ.

«Το Τμήμα Φορολογίας είναι το μοναδικό τμήμα που υλοποιεί νέο λογισμικό σύστημα ύψους €30 εκατ., χωρίς να καταρρεύσει. Αυτή η διαδικασία θέλει υπομονή και προγραμματισμό. Το Τμήμα, σε αυτή την προσπάθεια, έχει τη στήριξη του υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων και του Γενικού Λογιστηρίου».

Παρατάσεις

Παράλληλα, το Τμήμα Φορολογίας έδωσε παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στην προθεσμία υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος από Εργοδότες (PAYE) για το φορολογικό έτος 2025. Η συγκεκριμένη δήλωση θα είναι διαθέσιμη για υποβολή μέσω του συστήματος Tax For All από τον Μάιο του 2026.

Επίσης, δόθηκε παράταση μέχρι τις 20 Απριλίου στην υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και στην πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 28/02/2026, καθώς και στην υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2026.

«Μετά τις 20/04/2026, η υποβολή της εν λόγω δήλωσης ΦΠΑ, η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ και η υποβολή του εν λόγω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόσθετο φόρο», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 για μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, πρόσθετος φόρος 10% επί του οφειλόμενου ΦΠΑ και €50 για μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES).

Μέσω Cy Login η εγγραφή

Στο μεταξύ, από την 1η Ιουλίου, η εγγραφή εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών θα γίνεται αποκλειστικά όταν η σύνδεση στο σύστημα Tax For All γίνεται μέσω Cy Login.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, στο πλάνο του τμήματος είναι μακροχρόνια όλοι οι φορολογούμενοι, δηλαδή τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, να πρέπει να πετυχαίνουν είσοδο μέσω Cy Login. Όπως εξήγησε, μέσω της συγκεκριμένης πρόσβασης θα γίνεται πλήρης ταυτοποίηση των δεδομένων των φορολογουμένων με τα στοιχεία που κατέχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη και οι τράπεζες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσα αιτήματα εγγραφής εταιρειών δεν υποβάλλονται μέσω σύνδεσης στο TFA με χρήση CY Login δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απορρίπτονται.