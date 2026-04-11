Ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο μεγαλύτερο σοκ στην προσφορά ενέργειας που έχει καταγραφεί ποτέ, προειδοποιούν οι οίκοι αξιολόγησης, και ήδη επηρεάζει σημαντικά τις παγκόσμιες μακροοικονομικές προοπτικές, εξουδετερώνοντας τις προηγουμένως αναμενόμενες ανοδικές τάσεις στην ανάπτυξη. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν σαφώς αυστηροποιηθεί, αυξάνοντας τις δημοσιονομικές πιέσεις.

Εάν το σοκ των τιμών της ενέργειας παραταθεί ή ενταθεί, τότε η πίεση στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβαθμίσεις της αξιολόγησης πολλών χωρών, σε νέες σημαντικές αναταραχές στις αγορές μέσω του υψηλότερου κόστους τόκων και της επιδείνωσης των συνθηκών χρηματοδότησης, ενώ η Ευρώπη μπορεί να βιώσει τεχνική ύφεση στα μέσα του 2026.

Παράλληλα, και να τερματιστεί ο πόλεμος, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι πολλές και σημαντικές. Οι αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να γίνουν δομικά πιο κατακερματισμένες, ενώ οι παγκόσμιες εμπορικές οδοί και οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αναδιαρθρωθούν εν μέσω υψηλότερων ασφαλίστρων γεωπολιτικού κινδύνου. Οι κεντρικές τράπεζες θα παραμείνουν υπό πίεση, ενώ η “νέα κανονικότητα” υψηλότερων ασφαλίστρων κινδύνου και αστάθειας θα μπορούσε να επιβάλει μια αναδιάρθρωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Fitch: Αυξάνεται επικίνδυνα η δημοσιονομική πίεση

Πολλά δυτικοευρωπαϊκά κυρίαρχα κράτη βρίσκονταν ήδη σε ευάλωτη δημοσιονομική θέση και ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει αυτές τις πιέσεις μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, της ασθενέστερης ανάπτυξης, των αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης και του κινδύνου περαιτέρω μέτρων πολιτικής στήριξης, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.

Από το 2020 η δημοσιονομική πολιτική έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από σοκ: την πανδημία COVID-19 το 2020-2021, την απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη σημαντική αύξηση των δαπανών για τόκους που προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη νομισματική σύσφιξη. Επιπλέον, η Ευρώπη αντιμετωπίζει διαρθρωτικές, μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές πιέσεις από την πράσινη μετάβαση, τις αυξανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την ηλικία στις περισσότερες χώρες και τις δεσμεύσεις για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, τονίζει ο οίκος.

Κατά συνέπεια, τα δημοσιονομικά ελλείμματα ήταν επίμονα υψηλά πριν από το σοκ του πολέμου. Το 2025 ξεπέρασαν το 3% του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ το μέσο έλλειμμα της Ευρωζώνης ήταν επίσης 3%. Το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν το μεγαλύτερο έλλειμμα στην περιοχή, πάνω από 5% του ΑΕΠ, και της Γερμανίας επεκτείνεται. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στην τελευταία του αξιολόγηση, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμισμένων δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η Fitch, και τα επίπεδα του χρέους στις χώρες της Ε.Ε. είναι υψηλά: υπερβαίνει το 100% του ΑΕΠ στο Βέλγιο, στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ο δείκτης χρέους ήταν υψηλότερος στα τέλη του 2025 από ό,τι στα μέσα του 2022. Αυτό αφήνει περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του νέου σοκ στις τιμές της ενέργειας για χώρες με ήδη μεγάλα ελλείμματα και υψηλό χρέος.

Την ίδια στιγμή, η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, ένα αρνητικό σοκ στους όρους εμπορίου για τα περισσότερα μέλη της Ε.Ε. ή οι διαταραχές του εμπορίου σε ένα πιο σοβαρό σενάριο θα οδηγήσουν σε ευρύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα, προειδοποιεί η Fitch. Πέρα από τα τυπικά κανάλια μετάδοσης για τα έσοδα και τις δαπάνες, τα νοικοκυριά αύξησαν σημαντικά τις αποταμιεύσεις τους την περίοδο 2022-2023. Αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί λόγω των υψηλών γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Παρόλο που ο χαμηλός πληθωρισμός και η ισχυρή αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής έχουν συμβάλει στη διατήρηση των αποδόσεων της Ευρωζώνης σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες αγορές, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας έχει αυξηθεί στο 3%, αυξημένη κατά 30 μονάδες βάσης από τα τέλη Φεβρουαρίου και στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010. Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά περίπου 50 μονάδες βάσης τον Μάρτιο, υποδηλώνοντας ότι αυτό που μπορεί να είναι ένα προσωρινό σοκ στις τιμές της ενέργειας έχει ήδη επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Όπως προειδοποιεί η Fitch, εάν το σοκ των τιμών της ενέργειας παραταθεί ή ενταθεί, τότε η πίεση στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβαθμίσεις της αξιολόγησης πολλών χωρών, ιδίως για εκείνα τα κράτη όπου το πραγματικό οικονομικό κόστος του σοκ προβλέπεται να είναι υψηλό. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να ενισχυθούν από τις εντάσεις στην αγορά, μέσω του υψηλότερου κόστους τόκων και της επιδείνωσης των συνθηκών χρηματοδότησης.

S&P: Η ανάπτυξη έχει ήδη χτυπηθεί σημαντικά – Κίνδυνος τεχνικής ύφεσης στην Ευρώπη

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει σημαντικά τις παγκόσμιες μακροοικονομικές προοπτικές, εξουδετερώνοντας ουσιαστικά τις προηγουμένως αναμενόμενες ανοδικές τάσεις στην ανάπτυξη, προειδοποιεί από την πλευρά του ο οίκος αξιολόγησης S&P. Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ο οίκος ήταν έτοιμος να αυξήσει τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2026 μεταξύ 0,25 και 0,50 ποσοστιαίων μονάδων για ένα ευρύ φάσμα χωρών. Αυτό βασίστηκε σε ισχυρά αποτελέσματα έως το 2025, τα οποία δημιούργησαν μια θετική μεταφορά. Επιπλέον, υπήρξε ο ούριος άνεμος από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, δημοσιονομική ώθηση σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες και χαμηλές τιμές ενέργειας. Από όλα αυτά τα θετικά, μόνο το πρώτο έχει απομείνει, επισημαίνει η S&P. Αυτές οι ανοδικές αναθεωρήσεις στην ανάπτυξη έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί και οι κίνδυνοι έχουν μετατοπιστεί προς τα κάτω.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο μεγαλύτερο σοκ στην προσφορά ενέργειας που έχει καταγραφεί ποτέ. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εγκλώβισε ουσιαστικά περίπου το 15%-20% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ή περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του καυσίμου προορίζεται για την Ανατολική και Νότια Ασία. Μερική ανακούφιση έχει βρεθεί μέσω δύο περιφερειακών αγωγών που παρακάμπτουν τα Στενά και μέσω της απελευθέρωσης παγκόσμιων αποθεμάτων που συντόνισε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό έλλειμμα.

Η κρίση έχει εισέλθει στη φάση της έλλειψης προσφοράς, επισημαίνει η S&P. Οι περιορισμοί προσφοράς άρχισαν να είναι δεσμευτικοί. Οι παραγωγοί ή όσοι έχουν αποθέματα γίνονται κρίσιμοι.

Οι πληγείσες οικονομίες έχουν ήδη θεσπίσει δελτία, απαγορεύσεις εξαγωγών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. Οι τοπικές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αποκλίνουν από τα παγκόσμια σημεία αναφοράς, καθώς η φυσική παράδοση γίνεται ο πρωταρχικός στόχος.

Οι τιμές της ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο της αγοράς, δεδομένου του σοκ στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Οι παραδοσιακές τιμές αναφοράς του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI και του αργού πετρελαίου Brent έχουν αυξηθεί κατά 50%-55% από τα τέλη Φεβρουαρίου, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί και καθοδηγείται από τις ειδήσεις που αλλάζουν καθημερινά.

Παράλληλα, όπως σημειώνει η S&P, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου. Αυτό υποδηλώνει αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά το επόμενο έτος. Για τις προηγμένες οικονομίες, η μέση αύξηση των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων ήταν σχεδόν 50 μονάδες βάσης. Η αύξηση των spreads των αναδυόμενων αγορών ήταν υψηλότερη κατά μέσο όρο, αλλά με μεγάλη διακύμανση. Τα αντίστοιχα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν επίσης αυξηθεί, αν και μέτρια. Οι αγορές έχουν επίσης δει αύξηση των spreads δανεισμού.

Οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν σαφώς αυστηροποιηθεί τον τελευταίο μήνα, τονίζει ο οίκος. Αυτό αντανακλά τον συνδυασμό υψηλότερων τιμών ενέργειας (χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα), χαμηλότερων τιμών μετοχών (μικρότερος πλούτος) και υψηλότερων επιτοκίων αναφοράς και spreads (υψηλότερο κόστος δανεισμού). Εμπειρικά, αυτά τα σημάδια υποδηλώνουν καθοδική πίεση στην αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα τρίμηνα, προειδοποιεί.

Ειδικά όσον αφορά την Ευρώπη, η S&P σημειώνει πως ο πόλεμος έχει διαταράξει την ανάκαμψη, ωθώντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω, επηρεάζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης και περιπλέκοντας τη νομισματική πολιτική. Αναμένει ότι η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσουν τα επιτόκια ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ταχεία δημοσιονομική τόνωση της Γερμανίας, η θετική επενδυτική δυναμική και ο συνεχιζόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός –παράλληλα με την υποτονική επίδραση μιας ενισχυμένης αμυντικής προσπάθειας– συνεχίζουν να ωφελούν την οικονομία της Ευρώπης. Οι πρόσφατες προσαρμογές των δασμών των ΗΠΑ προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση.

Εάν όμως το σοκ των τιμών του πετρελαίου αποδειχθεί πιο σοβαρό και μεγαλύτερης διάρκειας από το τρέχον βασικό σενάριο του οίκου, που προβλέπει τερματισμό της σύγκρουσης τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ξεπεράσει το 5% τον Μάιο/Ιούνιο, βυθίζοντας την οικονομία σε τεχνική ύφεση στα μέσα του έτους. Σε αυτό το σενάριο, αναμένει ότι η ΕΚΤ και η BoE θα αυξήσουν τα επιτόκια για άλλη μία φορά το 2026.

Moody’s: Και να τελειώσει ο πόλεμος, η οικονομία θα συνεχίσει να γονατίζει

Από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν παρουσιάσει απότομες διακυμάνσεις, καθώς οι αγορές επανεκτιμούν συνεχώς πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση και πόσο θα εξαπλωθεί, επισημαίνει η Moody’s Analytics. Αλλά ένα εξίσου σημαντικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί αφού σταματήσουν να πετούν οι πύραυλοι και τα drones – όταν σταματήσει η σύγκρουση και ξεθωριάσουν οι τίτλοι των ειδήσεων, αλλά οι επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επενδυτές μείνουν με έναν νέο χάρτη κινδύνου.

Όπως προειδοποιεί ο οίκος, ακόμα κι αν οι μάχες σταματήσουν αύριο, η σύγκρουση είναι πιθανό να αφήσει πίσω της διαρθρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία σε μια σειρά από παράγοντες. Αυτές είναι αργές αλλαγές, αλλά είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και τον πληθωρισμό από την ασταθή τιμή του Brent οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα.

Ήταν ήδη σαφές ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι απλώς άλλη μία ναυτιλιακή οδός. Έχουν αναγνωριστεί εδώ και καιρό ως σημείο στραγγαλισμού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, με περίπου το ένα τέταρτο του θαλάσσιου πετρελαίου να διέρχεται από αυτό σε κανονικές περιόδους. Το ουσιαστικό κλείσιμό τους έχει οδηγήσει τις τιμές ενέργειας υψηλότερα, αλλά, ακόμα και αν ανοίξουν ξανά μετά τη σύγκρουση, οι αγοραστές ενέργειας και οι κυβερνήσεις θα στραφούν στην εστίαση στην ανθεκτικότητα, όχι μόνο στο χαμηλότερο κόστος.

Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν σταματήσει η σύγκρουση αλλά το Ιράν παραμείνει ως περιφερειακός ανταγωνιστής. Εάν το τρέχον καθεστώς επιμείνει, τότε ο κίνδυνος μελλοντικής αναστάτωσης θα παραμείνει υψηλός, λόγω νέας πιθανής άμεσης σύγκρουσης, δραστηριότητας μέσω αντιπροσώπων ή ακόμα και απλώς αυξημένων ασφαλίστρων, τονίζει ο οίκος.

Ο οικονομικός αντίκτυπος αυτού θα είναι η αύξηση του κατακερματισμού των ενεργειακών αγορών, με τα περιφερειακά πρότυπα να αποκλίνουν και τους διαφορετικούς αγοραστές να βασίζονται στις “αξιόπιστες” οδούς τους. Τελικά, αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη απόκλιση στις τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με μια λιγότερο ουσιαστική παγκόσμια αγορά.

Υπάρχει μια δεύτερη σαφής συνέπεια από τις κατακερματισμένες αγορές, τονίζει η Moody’s: Θα ενισχυθεί η ανάγκη για εναλλακτικές πηγές ενέργειας και για εγχώρια ανθεκτικότητα. Μια πρόκληση είναι ότι αυτό είναι πιθανό να απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις από τον δημόσιο τομέα στις περισσότερες οικονομίες.

Την ίδια στιγμή, οι κεντρικές τράπεζες θα παραμείνουν υπό πίεση καθώς ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη αποκλίνουν, με τους υπευθύνους χάραξης δημοσιονομικής πολιτικής να αντιμετωπίζουν επίσης δύσκολες αντισταθμίσεις.

Με τους αμυντικούς προϋπολογισμούς να βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο, δεδομένης της δέσμευσης του ΝΑΤΟ να αυξήσει τις δαπάνες, πολλές χώρες εντός και γύρω από τη Μέση Ανατολή είναι πιθανό να ακολουθήσουν το παράδειγμα ακόμα και μετά το τέλος της τρέχουσας σύγκρουσης, όπως επισημαίνει η Moody’s. Η προθυμία του Ιράν να χτυπήσει υποδομές σε γειτονικές χώρες απλώς αυξάνει αυτή την επιτακτική ανάγκη.

Ταυτόχρονα, οι κινήσεις για την υποστήριξη της ενεργειακής ανεξαρτησίας είναι πιθανό να επιβαρύνουν τους δημόσιους ισολογισμούς, και αυτές οι απαιτήσεις για υψηλότερες αμυντικές και ενεργειακές δαπάνες θα είναι δύσκολες για οικονομίες με περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο.

Ένα τελευταίο κανάλι είναι το χρηματοοικονομικό, όπως σημειώνει η Moody’s. Οι αγορές μετοχών και ομολόγων έχουν καταγράψει sell-off καθώς η σύγκρουση έχει παραταθεί, αλλά όχι πολύ έντονο. Ο υψηλότερος παγκόσμιος κίνδυνος, λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της πιθανότητας αναζωπύρωσης, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου. Ωστόσο, το συχνά αναφερόμενο χάσμα μεταξύ των μετρήσεων γεωπολιτικού κινδύνου και της αστάθειας της αγοράς παραμένει αρκετά υψηλό.

Οι αγορές μπορούν να αποκλίνουν από τα οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και στο παρελθόν ο γεωπολιτικός κίνδυνος έχει εξασθενήσει μετά τις αρχικές αιχμές, επισημαίνει ο οίκος. Αλλά, μόλις καταλαγιάσει η σκόνη, οι επενδυτές θα επανεκτιμήσουν τους κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους, οδηγώντας σε σημαντική ανατιμολόγηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, που για κάποιες αγορές μπορεί να είναι ξαφνική και επώδυνη.

Συνολικά, καταλήγει η Moody’s, αυτά τα κανάλια υποδηλώνουν ότι ο μακροπρόθεσμος οικονομικός αντίκτυπος της τρέχουσας σύγκρουσης θα μπορούσε να είναι σημαντικός, ακόμα και αν αυτή επιλυθεί σύντομα. Είναι απίθανο να αφήσει σημάδι μόνο στις οικονομίες της Μέσης Ανατολής. Αντίθετα, θα επιταχύνει τις προϋπάρχουσες τάσεις και θα θέσει νέους κινδύνους για την οικονομική σταθερότητα.

