Στο 1,5% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2026, με τη χώρα να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Την ίδια ώρα, στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,6%, από 1,9% τον Φεβρουάριο.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 2,8%, επίσης αυξημένος σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη ανοδική τάση των τιμών στην Ευρώπη.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση του πληθωρισμού ήταν οι υπηρεσίες, η ενέργεια, καθώς και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, επηρεάζοντας συνολικά το κόστος ζωής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η Κύπρος, μαζί με την Τσεχία και τη Σουηδία, κατέγραψε πληθωρισμό 1,5%, ενώ χαμηλότερο ποσοστό σημειώθηκε μόνο στη Δανία, με 1,0%.

Αντίθετα, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 9,0%, στην Κροατία με 4,6% και στη Λιθουανία με 4,4%.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε 23 κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε ένα και μειώθηκε σε τρία, στοιχείο που καταδεικνύει τη διευρυμένη άνοδο των τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.