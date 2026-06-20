Η ζήτηση για οικιστικά ακίνητα σε Λευκωσία και Λάρνακα παραμένει αυξημένη, με τις δύο πόλεις να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τόσο αγοραστών που αναζητούν μόνιμη κατοικία όσο και επενδυτών που στρέφονται στην αγορά ακινήτων για εξασφάλιση σταθερών αποδόσεων. Η μεν Λευκωσία εξακολουθεί να αποτελεί το διοικητικό και επιχειρηματικό κέντρο της χώρας, ενώ η Λάρνακα καταγράφει τα τελευταία χρόνια έντονη αναπτυξιακή πορεία, ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητά της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Altamira Real Estate διαθέτει προς πώληση σειρά διαμερισμάτων στις δύο επαρχίες, με τις τιμές να ξεκινούν από €80.000. Τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, εμπορικά κέντρα, σχολεία και άλλες βασικές υποδομές, καλύπτοντας διαφορετικές στεγαστικές και επενδυτικές ανάγκες.

Παράλληλα, όλα τα διαμερίσματα είναι κενά και άμεσα διαθέσιμα προς αξιοποίηση, στοιχείο που ενισχύει το ενδιαφέρον για όσους επιδιώκουν γρήγορη εγκατάσταση ή άμεση ένταξη του ακινήτου στην αγορά ενοικίασης.

Μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των ακινήτων της συλλογής συγκεντρώνει διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην Παναγία της Λευκωσίας, με εμβαδόν 93 τ.μ. Τοποθετημένο σε μια ιδανική τοποθεσία, σε κοντινή απόσταση από τη Λεωφόρο Τζον Κέννεντυ και το «Lidl», το ακίνητο πωλείται προς €160,000 και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με τραπεζαρία και κουζίνα, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο, βεράντα, χώρο στάθμευσης και αποθήκη.

Ακόμα ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων αυτή τη φορά, πωλείται στην ενορία Παναγιά του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα επί της οδού Εφέσου. Με ισχυρό του πλεονέκτημα την εγγύτητά του στο Πανεπιστήμιο Frederick και τη Λεωφόρο Αγίου Ανδρέου, το διαμέρισμα απολαμβάνει εξαιρετική πρόσβαση σε κύριες λεωφόρους και στο κέντρο της πόλης. Πωλείται προς €195,000, με το συνολικό του εμβαδόν να ανέρχεται σε 143 τ.μ. Το διαμέρισμα αποτελείται από ενιαίο χώρο κουζίνας με σαλόνι και τραπεζαρία, τα τρία υπνοδωμάτια, μπάνιο και καλυμμένη βεράντα. Διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και δικαίωμα χρήσης χώρου στάθμευσης.

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Στην ενορία Σωτήρος της Λάρνακας εντοπίζεται διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, με τιμή €95,000. Τοποθετημένο σε μια ιδανική περιοχή επί της οδού Γεωργίου Γρίβα Διγενή και πολύ κοντά στο Μετρόπολης Mall και την υπεραγορά AlphaMega, το ακίνητο, με εμβαδόν 63 τ.μ., αποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονιού με τραπεζαρία, κουζίνα, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο και βεράντα, διαθέτοντας ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Σε μια περιζήτητη περιοχή της Τερσεφάνου ξεχωρίζει διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Μόλις λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της κοινότητας και τον συνδετικό δρόμο Τερσεφάνου – Κίτι, το ακίνητο έχει άριστες προσβάσεις σε κάθε είδους αναγκαίες υπηρεσίες και ανέσεις. Πωλείται προς €105,000 και το συνολικό του εμβαδόν είναι 87 τ.μ. με επιπλέον 65 τ.μ. ακάλυπτες βεράντες. Απαρτίζεται από ενιαίο χώρο κουζίνας με σαλόνι και τραπεζαρία, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο, βεράντες και χώρο στάθμευσης, ενώ το συγκρότημα επί του οποίου βρίσκεται διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα.

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Και πάλι σε μια ελκυστική τοποθεσία της Τερσεφάνου πωλείται διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην τιμή των €85,000, πολύ κοντά στο κέντρο της κοινότητας, με εξαιρετικές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας και τις όμορφες παραλίες της περιοχής· το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 94 τ.μ. και διαθέτει ενιαία κουζίνα με καθιστικό και τραπεζαρία, μπάνιο, τα δύο υπνοδωμάτια και βεράντα. Παράλληλα, στην ίδια προνομιακή περιοχή πωλείται ακόμη ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, στην τιμή των €80,000, το οποίο ξεχωρίζει για τα χωροταξικά του πλεονεκτήματα, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κέντρο της κοινότητας και προσφέρει άριστη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο, το αεροδρόμιο της Λάρνακας και τις παραλίες· το συνολικό του εμβαδόν ανέρχεται σε 89 τ.μ. και περιλαμβάνει ενιαίο καθιστικό με κουζίνα και τραπεζαρία, δύο υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, τουαλέτα φιλοξενούμενων και βεράντα.

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Στη δυναμικά αναπτυσσόμενη Ορόκλινη ξεχωρίζει διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, με συνολικό εμβαδόν 58 τ.μ. Τοποθετημένο σε μια εξαιρετική περιοχή, κοντά στο κέντρο και το Δημοτικό Στάδιο της κοινότητας, το ακίνητο έχει τιμή €90,000 καιδιαθέτει ενιαίο καθιστικό με τραπεζαρία και κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, μπάνιο και βεράντα.

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Στην ενορία Σωτήρος της Λάρνακας, πωλείται διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, με συνολικό εμβαδόν 63 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται σε μια πολύ καλή περιοχή, επί της οδού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, κοντά στην υπεραγορά AlphaMega και το Μετρόπολης Mall. Η κατοικία πωλείται προς €95,000 και αποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονιού με τραπεζαρία, κουζίνα, τα δύο υπνοδωμάτια, μπάνιο και βεράντα, ενώ διαθέτει και ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.