Την προσήλωσή του σε μια λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα επανέλαβε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κατά την ομιλία του σε «προεκλογική» συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), χθες βράδυ, σε πάρκο στην κατεχόμενη Λευκωσία.

«Ο στόχος μας είναι μια ομοσπονδιακή λύση με δύο ιδρυτικά κράτη, δύο περιοχές και πολιτική ισότητα. Είμαστε ένα από τα δύο ισότιμα ιδρυτικά μέρη αυτού του νησιού. Ούτε την Πάφο θα εγκαταλείψω, ούτε τη Λάρνακα, ούτε τη Λεμεσό, ούτε τα δάση εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, η συγκέντρωση, στην οποία σύμφωνα με την Havadis συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες, πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Υπογράφουμε μαζί το μέλλον». Εκτός από τον Ερχιουρμάν, μίλησαν και οι Μεχμέτ Χαρμαντζί, «δήμαρχος» Λευκωσίας, και ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ.

Ο Ερχιουρμάν έκανε λόγο για «κοινή διοίκηση της χώρας» και «όραμα για ένα κοινό μέλλον», απευθυνόμενος σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν: «Δεν έχει σημασία πού γεννήθηκε κάποιος, ποιος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του, ποιο κόμμα ψήφισε στο παρελθόν. Θα προχωρήσουμε μαζί με όλους όσοι θέλουν να χτίσουν το μέλλον σε αυτή τη γη».

Πρόσθεσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε συνομιλίες με τον ΟΗΕ, την ΕΕ, την Τουρκία και διεθνείς οργανισμούς, ενώ επανέλαβε τη σημασία του διαλόγου: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η λύση. Ο διάλογος και η διπλωματία είναι πάντα καλά, θα αναπτύξουμε διάλογο και διπλωματία με όλους. Θα συνεχίσουμε αυτές τις σχέσεις ως αξιόπιστη και σεβαστή πλευρά. Αυτός ο λαός θα είναι περήφανος για τον εαυτό του και θα έχει κύρος στα μάτια των συνομιλητών του. Οφείλουμε στα παιδιά μας να είναι περήφανα για τον εαυτό τους».

Ο Μεχμέτ Χαρμαντζί τόνισε τη σημασία της ενότητας και της ελπίδας, λέγοντας: «Όποτε ενωνόμασταν, νικούσαμε. Όποτε ενωνόμασταν, καλλιεργούσαμε το μέλλον αυτού του νησιού. Εδώ βλέπω αυτή την ελπίδα και αυτή την ενότητα. Βλέπω αποφασιστικότητα, σθένος και καρδιά για την αρχή μιας νέας εποχής».

Κάλεσε τους πολίτες σε αγώνα ενάντια στο σκοτάδι και το αδιέξοδο, τονίζοντας: «Θα εκλέξουμε έναν ηγέτη που θα φέρει σε αυτή τη χώρα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ικανότητα να μιλάμε την ίδια γλώσσα με την παγκόσμια κοινότητα. Θα εκλέξουμε τον Τουφάν Ερχιουρμάν».

Από την πλευρά του, ο Ζεκί Τσελέρ κάλεσε σε μαζική στήριξη της απόφασης του ΚΚΔ να στηρίξει τον Ερχιουρμάν: «Σήμερα είμαστε στη Λευκωσία, αλλά αργότερα θα οργώσουμε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε σε άλλους να διασπάσουν τις γραμμές μας. Πρέπει να αγωνιστούμε για όλους όσοι έχουν ρίζες σε αυτή τη γη, είτε προέρχονται από το βορρά είτε από το νότο. Ενότητα, αγώνας, αλληλεγγύη για όλους όσοι ζουν με τον ιδρώτα του προσώπου τους σε αυτή τη γη».

«Αυτή είναι η επιλογή μας, αυτή είναι η υπόσχεσή μας», κατέληξε.

ΚΥΠΕ